DÜĞÜNLERİNİ ERTELEYİP, AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI

Mutlu birliktelikleri süren çiftin aşkları, ortaya atılan iddiaların ardından yarım kalmıştı. Jennifer Lopez'e 2.5 milyon dolarlık pembe elmas bir nişan yüzüğü takan Ben Affleck'in yüzüğü olmadan kulüplerde eğlendiği öne sürülmüştü. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada'da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti.

İkili, haklarında çıkan bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ayrılığı isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşulurken, oyuncu kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez'in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.