TARZLARI FARKLI

13 yaşındaki kızıyla Brentwood'da yürüyüşe çıkan Lopez, çevredeki meraklı bakışların ilgi odağı oldu. O gün için şık bir kıyafet tercih ettiği görülen ünlü yıldıza, şarkıcı Marc Anthony ile evliliğinden dünyaya gelen ikiz çocuklarından Emme'nin eşlik ettiği görüldü.

Kısa bir süre önce saçlarını maviye boyatan Emme ise annesinin aksine rahat kıyafetler tercih etti. Uzun bir etek, spor ayakkabı ve bluz giyen Emme, beline de hırkasını bağladı. Anne-kız, farklı tarzlarıyla dikkat çekti.