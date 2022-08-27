Jennifer Lopez'den Ben Affleck'e: Gözlerindeki tutkuyu görebiliyorum

DÜĞÜNÜN TEMASI: BEYAZ RENK

Çiftin kır malikanesinde yapılan düğünün ana rengi, beyaz olarak belirlenmişti. Sadece gelin değil bütün konuklar ağırlıklı olarak beyaz giyinmişti. Her yer beyaz çiçeklerle süslenmişti. Hatta törende kullanılan piyano bile beyazdı...

Jennifer Lopez ile Ben Affleck, düğün alanına yemyeşil çimenlerin üzerine serilen beyaz bir halının üzerinde yürümüştü. O sırada gelin ve damada, çiftin eski evliliklerinden dünyaya gelen çocukları da eşlik etmişti.