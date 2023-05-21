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Jennifer Lopez: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum

Marc Anthony ile evliliğinden Emme ve Maximilian adında ikiz çocukları bulunan Jennifer Lopez, kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu

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  • Jennifer Lopez'den Emme ve Maximilian itirafı: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

    2004'te nikâh masasına oturduğu meslektaşı Marc Anthony ile evliliğini 2014'te sonlandıran şarkıcı Jennifer Lopez, bu birliktelikten dünyaya gelen ikiz çocukları Emme ve Maximilian hakkında samimi bir itirafta bulundu. 
  • Jennifer Lopez'den Emme ve Maximilian itirafı: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

    Son dönemde çocuğunun hayatını korumaya çalışan bir anneyi canlandırdığı 'The Mother' filmiyle gündemde olan Jennifer Lopez, Audacy'ye verdiği röportajda kameralar önünde büyüyen çocuklarının yaşadığı zorluklar hakkında konuştu.
  • Jennifer Lopez'den Emme ve Maximilian itirafı: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

    "BU HAYATI SEÇMEDİLER"

    15 yaşındaki çocukları hakkında konuşan Jennifer Lopez, ünlü ebeveynlere sahip olmanın çocukları üzerindeki etkisinden bahsetti. Lopez, "Ünlü ebeveynlerin çocuğu olmak herkesin anlayabileceği bir şey değil, ben onları anlıyorum çünkü bu hayatı seçmediler" ifadesini kullandı.
  • Jennifer Lopez'den Emme ve Maximilian itirafı: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

    "SUÇLULUK DUYUYORUM"

    Jennifer Lopez, "Çocuklarım bir odaya girdiğinde insanların onlar hakkında ne düşündüklerini biliyorlar. Kimse onları olduğu gibi görmüyor, bizim çocuğumuz olarak görüyor. Bu onlar için çok zor. Onları korumaya çalışıyorum" dedi. Lopez, "Tanımadığın insanlar tarafından devamlı yargılanmak onları kötü etkiliyor ve kendileri gibi davranmalarını engelliyor. Devamlı kameralar tarafından izlendiklerini biliyorlar. Bunu onlara ben yaptım. Bir anne olarak suçluluk duyuyorum" dedi.
  • Jennifer Lopez'den Emme ve Maximilian itirafı: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

    HEP EŞİNE DANIŞIYOR

    Jennifer Lopez, kendisini kırmızı halıda hiç yalnız bırakmayan 20 yıl önce sonlandırdıkları birlikteliklerine bir şans daha verip, 16 Temmuz 2022'de Las Vegas'ta evlendiği oyuncu Ben Affleck'e filmleri söz konusu olduğunda hep danıştığını söylemişti. 'Argo' filmiyle Oscar kazanan Affleck'in her zaman görüşünü aldığını belirten Lopez "Filmlerimi Ben'e gösteriyorum çünkü işinde çok iyi. Filmde neler gördüğünü ve film hakkında ne düşündüğünü merak ediyorum çünkü film hala bitmiş değil, üzerinde oynama yapılabiliyor" dedi.
  • Jennifer Lopez'den Emme ve Maximilian itirafı: Bir anne olarak suçluluk duyuyorum - Magazin haberleri

    'The Mother' adlı filmin ilk halini Ben Affleck'e gösterip gösterip göstermeme konusunda kararsızlık yaşadığını belirten Jennifer Lopez, "Ben, genelde ilk halini görmek istiyor" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Instagram, Reuters, AP

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