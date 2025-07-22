Jennifer Lopez'den önce Faruk Sabancı

EKİPMAN 2 KARGO UÇAĞIYLA GELİYOR

♦ Jennifer Lopez'in sahne alacağı İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak.

♦ Görsellik açısından ateş rampalarının yanı sıra 60 Watt gücünde 8 adet lazer kullanılacak.

♦ Tüm bu teknik ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri, 5 buçuk ayda üretildi.

♦ İstanbul'a 2 kargo uçağıyla gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.