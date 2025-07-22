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        Haberler Magazin Jennifer Lopez'den önce Faruk Sabancı - Magazin haberleri

        Jennifer Lopez'den önce Faruk Sabancı

        Dj ve prodüktör Faruk Sabancı, Jennifer Lopez'in İstanbul'daki konseri öncesinde sahne çıkarak, performans sergileyecek. Lopez'in sahne ekipmanları, 2 kargo uçağıyla getirilecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.07.2025 - 10:35 Güncelleme: 22.07.2025 - 10:51
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        Lopez'den önce Sabancı
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        5 Ağustos'ta İstanbul'da gerçekleştirilecek olan Jennifer Lopez konserine sayılı günler kaldı.

        35 şarkı seslendirecek olan Jennifer Lopez'den önce sahneye, Dj Faruk Sabancı çıkacak. Yaklaşık bir saat sahnede kalacak olan Sabancı, performansını sergiledikten sonra yerini Lopez'e bırakacak.

        EKİPMAN 2 KARGO UÇAĞIYLA GELİYOR

        Jennifer Lopez'in sahne alacağı İstanbul Festivali için özel olarak tasarlanan sahne, toplam 72 metre uzunluğundaki sahne, 13 metre derinliğe sahip olacak. 20 bin piksel çözünürlüğündeki dev LED ekran, sahnedeki her detayı festival alanının her noktasına ulaştırarak izleyicilere benzersiz bir görsel deneyim sunacak.

        Görsellik açısından ateş rampalarının yanı sıra 60 Watt gücünde 8 adet lazer kullanılacak.

        Tüm bu teknik ekipmanın enerjisini sağlayacak olan güç üniteleri, 5 buçuk ayda üretildi.

        İstanbul'a 2 kargo uçağıyla gelecek olan Jennifer Lopez, kurulan bu sahnenin teknik detaylarını inceledikten sonra İstanbul'da konser vermeye karar verdi. Bu çerçevede Lopez, 5 Ağustos akşamı için seslendireceği 35 şarkının görsel konseptini İstanbul Festivali sahnesinin tasarımına özel olarak sıfırdan çalışıyor.

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        #Jennifer Lopez
        #istanbul
        #Faruk Sabancı
        #Jennifer Lopez İstanbul konseri
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