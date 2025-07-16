Jennifer Lopez'den videolu mesaj
ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, İstanbul Festivali kapsamında vereceği konser öncesi hayranlarına video mesaj ile seslendi
Giriş: 16.07.2025 - 16:56 Güncelleme: 16.07.2025 - 16:56
Jennifer Lopez, 5 Ağustos'ta Festival Park Yenikapı'da sahne alacak.
Konser öncesi hayranlarına videolu bir mesaj gönderen Lopez; "İstanbul, sizi görmek için sabırsızlanıyorum. 5 Ağustosta gece boyunca şarkılar söyleyip dans edeceğiz. Orada görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.
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