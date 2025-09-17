Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez Hollywood'un efsanevi yönetmeni Ridley Scott ile buluştu - magazin haberleri

        Jennifer Lopez Hollywood'un efsanevi yönetmeni Ridley Scott ile buluştu

        Müzikteki başarısının yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtlayan Jennifer Lopez'in, efsanevi yönetmen Ricley Scott ile bir araya gelmesi, büyük bir proje için heyecan yarattı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.09.2025 - 12:21 Güncelleme: 17.09.2025 - 12:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dev buluşma
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Jennifer Lopez, Hollywood'un en efsanevi yönetmenlerinden Ridley Scott ile görüştü. Müzikteki başarısının yanı sıra oyunculukta da kendini kanıtlayan 56 yaşındaki Lopez, Los Angeles'taki bir ofis binasında yönetmen Ridley Scott ile birlikte görüntülendi.

        Jennifer Lopez, 87 yaşındaki Scott'la otoparkta ayrılırken ona sarıldı.

        'Gladyatör' serisinin ünlü yönetmeni Ridley Scott, yakın zamanda Jennifer Lopez'in eski eşi Ben Affleck'in oynadığı 'Son Düello' (The Last Duel) filminde yönetmenlik yaptı. Birbirlerini yıllardır tanıyan Scott ile Affleck, filmin basın turuna birlikte katıldı.

        REKLAM

        Jennifer Lopez'in sinema kariyerinin dönüm noktasındayken Ridley Scott ile buluşması heyecan yarattı.

        Başrolde yer aldığı müzikal film 'Örümcek Kadın'ın Öpücüğü'nün vizyona girmesine sayılı gün kalmışken ve filmdeki performansıyla Oscar adaylığı beklenirken, önemli bir yönetmenle bir araya gelmesi, Lopez'in sinema kariyerinde vites yükselttiği şeklinde yorumlandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ridley Scott
        #Jennifer Lopez
        #yönetmen
        #film
        #sinema
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Doktor, karısını ve çocuğunu öldürdü iddiası!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Namaz kılarken komşusunun boğazını kesmişti! İstenen ceza açıklandı!
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Dünya kritik yol ayrımında: Eşitlik için son beş yıl
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Otopsi raporu çıktı... Yarış spikeri Esen'in ölüm nedeni belli oldu!
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        Trump'ın Birleşik Krallık ziyareti 'olaylı' başladı
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        İşte Tedesco'nun Alanyaspor 11'i!
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        "2026'da enflasyon daha az hissedilecek"
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Tavuk eti fiyatları ABD ve Avrupa’dan pahalı mı?
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        Mourinho'nun yeni adresi belli oldu!
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        TEKNOFEST 2025 İstanbul başladı
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        Netanyahu'dan Kudüs hadsizliği!
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İnşaat sektöründe çalışan sayısı rekor kırdı
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        İş insanının kardeşini kaçırıp başkalarına teslim ettiler!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        Filenin Efeleri namağlup son 16'da!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        "Bağırsağı 2 yerden delmişim!" Özel hastanede ihmalden ölüm iddiası!
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        Kahve fiyatları rekor seviyelerde
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        11 yaşında, 5. sınıfa gidiyordu... Süs balonu hayattan kopardı!
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Sabahları zinde uyanmanın sırları
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!