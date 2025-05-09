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        Haberler Dünyadan Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek 20 bin lira - magazin haberleri

        Jennifer Lopez'i Antalya'da dinlemek 20 bin lira

        Dünyaca ünlü pop yıldızı Jennifer Lopez, doğum gününden bir gün önce, 23 Temmuz'da Antalya'da konser verecek. Konser biletleri 20 bin liradan satılıyor

        Kaynak
        Habertürk / DHA
        Giriş: 09.05.2025 - 14:36 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:38
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        Konser biletleri satışa çıktı
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        Ünlü pop sanatçısı Jennifer Lopez, Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde sahneye çıkacak. Ünlü yıldız, dünya çapında büyük ilgi gören 'Jennifer Lopez: Up All Night Live In 2025' turnesi kapsamında 23 Temmuz'da Türk hayranlarıyla buluşacak.

        6 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelecek olan 55 yaşındaki Jennifer Lopez'in özel performansı, sanatçının doğum gününden bir gün önce gerçekleşecek. 1 Haziran'da kapılarını açacak olan otelin açılışı için gerçekleşecek konseri, otel misafirleri ücretsiz izleyebilecek. Konsere limitli sayıda bilet satışı ile dışarıdan katılım da mümkün olacak. Biletler, 20 bin TL'ye satışa çıktı.

        Jennifer Lopez'in İstanbul konseri ise 7 Ağustos'ta gerçekleşecek. Yenikapı'daki Festival Park'ta gerçekleşecek konserin biletleri henüz satışa çıkmadı.

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        #Jennifer Lopez
        #konser
        #antalya konseri
        #İstanbul konseri
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