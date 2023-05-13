BİR ADIM GERİDE KALMASININ NEDENİNİ AÇIKLAMIŞTI



Öte yandan Jennifer Lopez, geçtiğimiz haftalarda neden etkinliklerde genelde eşi Ben Affleck'in bir adım gerisinde yürüdüğünü açıklamıştı. Jennifer Lopez, Ben Affleck'in arkasında kalma nedenini, eşinin kendisinden çok uzun olmasına ve el ele tutuşmak istemelerine bağlamıştı.



"Ben, 1.90 - 1.93 metre boylarında ve ben kısayım. Daha küçüğüm. 1.67 metre kadarım" diyen Lopez, el ele tutuşmayı sevdiklerini, bu nedenle böyle bir yol bulduklarını anlatmıştı.