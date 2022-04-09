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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

Jennifer Lopez ile 18 yıl aranın ardından tekrar bir araya gelen Ben Affleck, ilişkilerini nikah masasına taşıyor. Geçtiğimiz yıl aşklarını resmiyete dökmeye karar veren çift, nişanlandı

HABERTURK.COM
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    Bir dönem magazin dünyasının en gözde çiftlerinden biri olarak gösterilen, şarkıcı Jennifer Lopez (52) ile aktör Ben Affleck (49), sürpriz bir ayrılık yaşayarak nişan yüzüklerini atmıştı. Yıllar sonra yeniden bir araya gelen ikili, ikinci baharlarını yaşıyor. Uzun süredir evleneceklerine dair dedikodular çıkan çift, sonunda söylentileri doğruladı. Güzel haberi Jennifer Lopez'in sözcüsü People Dergisi'ne açıkladı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    "SİZİNLE HEYECANLI BİR HİKAYE PAYLAŞMAK İSTİYORUM"

    Lopez de müjdeli haberi sosyal medya üzerinden duyurdu. Ardından Twitter hesabından paylaştığı videoda nişan yüzüğüne dikkat çeken ünlü yıldız, "Sizinle gerçekten heyecanlı bir hikaye paylaşmak istiyorum." dedi. Bir hayli mutlu ve heyecanlı olduğu görülen Jennifer Lopez'e takipçilerinden tebrik mesajları yağdı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    DAHA ÖNCE DE NİŞANLANMIŞLARDI

    Jennifer Lopez ile Ben Affleck, "The Interest" film setinde tanışmıştı ancak o dönem ünlü şarkıcı, Chris Judd ile evliydi. Lopez, Judd'dan boşandıktan sonra Affleck ile büyük bir aşka yelken açmıştı. İkili, ardından nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı atmıştı. Hatta Affleck, o dönem Lopez'in albümünün en ünlü şarkısı 'Jenny from the Block'ın klibinde bile rol almıştı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    DÜĞÜNLERİNİ ERTELEYİP, AYRILIK KARARI ALMIŞLARDI

    Çiftin aşkları, ortaya atılan iddiaların ardından yarım kalmıştı. Jennifer Lopez'e 2.5 milyon dolarlık pembe elmas bir nişan yüzüğü takan Ben Affleck'in yüzüğü olmadan kulüplerde eğlendiği öne sürülmüştü. Ünlü aktörün film çekimi için gittiği Kanada'da bir kulüpte kadınlarla birlikte olduğu da iddia edilmişti.

    İkili, haklarında çıkan bu dedikoduların ardından önce evlilik tarihlerini ertelemiş, ardından da 2004 yılında yollarını ayırdıklarını duyurmuştu. Ayrılığı isteyen tarafın Ben Affleck olduğu konuşulurken, oyuncu kısa bir süre sonra Jennifer Garner ile evlenmişti. Jennifer Lopez'in de hayatına eski arkadaşı olan ünlü şarkıcı Marc Anthony girmişti.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    YAŞ GÜNÜNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Öte yandan Jennifer Lopez, 24 Temmuz'da 52. yaşına girmişti. Sevgilisi ve yakın dostlarıyla teknesinde doğum gününü kutlayan ünlü şarkıcının, Ben Affleck'ten evlilik teklifi aldığı iddia edilmişti. Sevgilisinin teklifine 'evet' yanıtını verdiği konuşulan Lopez, Affleck ile dudak dudağa pozunu paylaşmıştı. Eski aşkıyla yeniden bir araya geldikten sonra ilk kez birlikte fotoğraflarını paylaşan Lopez'in bu hareketi evlilik dedikodularını daha da güçlendirmişti.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    "BIRAKTIKLARI YERDEN DEVAM EDİYORLAR"

    OK! Magazine'e konuşan bir kaynak, Affleck'in bu kez Jennifer Lopez'i kaybetmek istemediğini belirtmişti. Aynı isim, "Teknik olarak bu yeni bir ilişki gibi görünebilir ancak onlar yıllar önce bıraktıkları yerden devam ediyorlar. Birbirleri hakkında her şeyi biliyorlar." ifadelerini kullanmıştı. Başka bir kaynak ise ünlü aktörün, evlilik teklifi için hazırlık yaptığını söylemişti.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    EVLİLİK İÇİN TEK ŞARTI ÇOCUKLARI

    Daha önce 3 kez nikah masasına oturan Lopez ise çocukları tarafından temkinli davranmaktan yanaydı. Ünlü şarkıcı, Marc Anthony ile evliliğinden olan 13 yaşındaki ikizleri Emme ve Maximilian onayını almadan evlenmek istemiyordu. Çifte yakın kaynaklar, Lopez'in küllerinden doğan aşkı çok tutkulu yaşadığını belirterek, "Lopez, ilişkilerdeki kimyaya her zaman önem verdi. Böyle bir yıldırım aşkının kaç kez yaşanabileceğinin farkında." ifadelerini kullanmıştı.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    "ARTIK DAHA BİLİNÇLİYİZ"

    Ünlü şarkıcı da daha önce verdiği bir röportajda Ben Affleck ile yıllar sonra yeniden başlayan ilişkisiyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Lopez, "Artık biraz daha yaş aldık, biraz daha bilgeyiz ve daha fazla tecrübemiz var. Yaşamlarımızda farklı bir yerdeyiz. Artık çocuklarımız var ve bütün bunlar hakkında daha bilinçliyiz." demişti.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    3 KEZ NİKAH MASASINA OTURDU

    Jennifer Lopez, ilk evliliğini 1997-1998 yılları arasında oyuncu Ojani Noa ile yapmıştı. Lopez, ardından 2001-2003 yılları arasında yine bir başka oyuncu olan Cris Judd ile hayatını birleştirmişti. Şarkıcı, son evliliğini de 2004 ile 2014 arasında kendisi gibi şarkıcı olan Marc Anthony ile yapmıştı. Çiftin bu evlilikten dünyaya gelen Emme ve Max (13) adında ikiz çocukları var.
  • Jennifer Lopez ile Ben Affleck yıllar sonra yine nişanlandı!

    3 ÇOCUK BABASI

    2005-2018 yılları arasında evli kalan Affleck ile Garner'ın; Violet (15), Seraphina (12) ve Samuel (9) adlarında üç çocuğu bulunuyor.

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