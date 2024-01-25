Jennifer Lopez, Paris Moda Haftası'nda

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Gösteri dünyasının ikonik elbiseleri arasında yerini alan bu kıyafeti ayrıca Google'ın görsel arama hizmetinin de doğmasına neden oldu.

O günlerde Google'da yazılım mühendisi olarak çalışan Eric Schmidt, "İnternette bir şeyin bu kadar çok aratılması ilk kez karşılaştığımız bir durumdu. Belki de ilk internet fenomeni buydu. Google kullanıcılarının bizden ne beklediğini de pek anlayabilmiş değildik. Sonuç olarak insanların Jennifer Lopez’in o elbise içindeki fotoğraflarını aradıklarını anladık ve Google’da görsel arama hizmeti böylelikle doğmuş oldu" demişti.