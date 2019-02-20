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50 yaşında merdiven dayamasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen Jennifer Lopez, 10 günlüğüne karbonhidrat ve şeker diyetine girmişti. Lopez‘in karbonhidrat ve şeker diyetinin sebebi ortaya çıkmıştı. Lopez, ‘Hustlers’ adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıklamıştı.