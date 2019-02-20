Jennifer Lopez striptiz derslerine başladı

Giriş: 20.02.2019 - 08:26 | Güncelleme:  

Jennifer Lopez, ‘Hustlers’ adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıklamıştı. Lopez, dans derslerine aralıksız devam ediyor. Sevgilisi Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'in ders sırasında çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı

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    50 yaşında merdiven dayamasına rağmen formunu hiç kaybetmeyen Jennifer Lopez, 10 günlüğüne karbonhidrat ve şeker diyetine girmişti. Lopez‘in karbonhidrat ve şeker diyetinin sebebi ortaya çıkmıştı. Lopez, ‘Hustlers’ adlı filmde bir striptiz dansçısını canlandıracağını açıklamıştı.

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    JLO DERSLERE BAŞLADI

    Lopez, dans derslerine aralıksız devam ediyor. Sevgilisi Alex Rodriguez, Jennifer Lopez'in ders sırasında çektiği o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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