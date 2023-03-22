Aktör arkadaşı Matt Demon ile birlikte yapım şirketi kuran Ben Affleck, yeni film projesinde, başrol oyuncusu olarak eşi Jennifer Lopez'i seçti. Affleck'in Artists Equity adlı yapım şirketi ile yapımcılığı üstlendiği yeni film prpjesinde Jennifer Lopez ile birlikte Jharrel Jerome rol alacak.