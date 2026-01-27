Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 61 milyon dolarlık evi satıştan çıkarıldı

İki yıllık evliliklerini 2024'te bitiren, Ocak 2025'te resmen boşanan Jennifer Lopez ile Ben Affleck'in 61 milyon dolarlık ortak evi bir türlü satılamıyor. İkili, ayrıldıktan sonra evlerini satmak için yaklaşık 1,5 yıldır uğraşıyor.

Beverly Hills'teki malikanenin, 16 milyon dolarlık fiyat indirimine rağmen satılmadığı için ikinci kez satıştan çekildiği öğrenildi.

12 yatak odalı, 24 banyolu malikanenin ilanı kaldırıldı. Dün evin önünde dört büyük nakliye kamyonunun park halinde olduğu görülürken, evde ne gibi bir işlem yapıldığı öğrenilemedi.

Jennifer Lopez ile Ban Affleck, Ağustos 2022'deki düğünlerinin ardından 2023'te lüks evlerin bulunduğu Beverly Crest semtinde bulunan 12 yatak odalı, 24 banyolu evi satın almıştı.

Jennifer Lopez'in, iki yıllık evliliğin ardından Affleck'e boşanma davası açmasından iki ay önce, Haziran 2024'ten beri evi satmaya çalışıyorlardı. Ev, ilk olarak 68 milyon dolara satışa çıkarılmıştı. Bu, çiftin evi alırken ödediği fiyattan 8 milyon dolar daha fazlaydı. Ancak başarısız bir satış sözleşmesi ve bir yıldan fazla süredir alıcı bulamaması üzerine, Affleck ve Lopez, bir zamanlar birlikte yaşadıkları evi Temmuz 2025'te satıştan çekmeye karar verdiler.