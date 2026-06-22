Jeremy Doku milli takıma geri dönüyor!

Scorpions, İstanbul'a geldi

Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi. İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş St... Daha Fazla Göster Rock müziğin yaşayan efsanesi Scorpions, BKM Organizasyonu ile 24 Haziran'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumu'nda gerçekleşecek dev konser öncesinde İstanbul'a geldi. İstanbul'a inişlerinin hemen ardından seslenen Scorpions, "Merhaba Türkiye! Biz Scorpions. İstanbul'a yeni indik ve Çarşamba günü Beşiktaş Stadyumu'nda sizlerle buluşmak için sabırsızlanıyoruz. Bu konseri sakın kaçırmayın, çünkü sizi tam anlamıyla bir kasırga gibi sallayacağız!" sözleriyle hayranlarını konsere davet etti. Daha Az Göster