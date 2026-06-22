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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Jeremy Doku milli takıma geri dönüyor!

        Jeremy Doku milli takıma geri dönüyor!

        2026 FIFA Dünya Kupası'ndan eşinin doğumu nedeniyle ayrılan Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, baba olduktan sonra ABD'nin Washington eyaletindeki Seattle şehrinde kamp yapan takımına geri dönecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 23:17 Güncelleme:
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        Jeremy Doku milli takıma geri dönüyor!

        Belçika Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Jeremy Doku ve eşinin, Praise adında bir erkek çocuğunun doğumundan dolayı gurur duyuyoruz." bilgisi verildi.

        Açıklamada, "Doku, maçtan önce dün doğumun yakında gerçekleşeceğine dair mesajı aldı. Sağlık ekibiyle yapılan görüşmeler sonucunda, kendisine geçici olarak Londra'da eşinin yanına gitme fırsatı verilmesine karar verildi." ifadesi kullanıldı.

        2026 Dünya Kupası'nda oynayan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcunun, Seattle'da takıma yeniden katılacağı bilgisi verildi.

        Belçika, G Grubu'nda İran, Yeni Zelanda ve Mısır ile mücadele ediyor.

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