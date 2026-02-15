Canlı
        Jessica Alba ile Cash Warren resmen boşandı

        16 yıllık evliliklerini bir yıl önce bitiren Jessica Alba ve Cash Warren'in boşanma davası sona erdi. Alba bir süredir Danny Ramirez ile aşk yaşıyor

        Giriş: 15.02.2026 - 11:10 Güncelleme: 15.02.2026 - 11:10
        Resmen boşandılar
        Jessica Alba ile Cash Warren resmen boşandı. 44 yaşındaki oyuncu Alba ve 47 yaşındaki yapımcı Warren'in geçen yılın başlarında ayrıldığı ortaya çıkmış ve bir ay sonra Alba boşanma davası açmıştı.

        16 yıllık evliliklerini bir yıl önce bitiren çiftin boşanma davası sona erdi. Boşanma şartlarındaki detaylar da ortaya çıktı. Buna göre ikili, çocukları Honor (17), Haven (14) ve Hayes'in (7) velayetini paylaşacak. İki taraf da diğerine nafaka ödemeyecek.

        Ayrıca, varlıkların dağılımını dengelemek için Jessica Alba Cash Warren'e 3 milyon dolarlık bir ödeme yapacak. Alba, bu ödemeyi 1,5 milyon dolarlık iki taksitle tamamlayacak. Taksitlerden biri şimdi, ikincisi bir yıl sonra ödenecek.

        Eski eşinden ayrılmasının ardından Jessica Alba, oyuncu arkadaşı Danny Ramirez ile aşk yaşamaya başladı. Çift, en son birlikte tatil yaparken görüntülendi.

        Cash Warren ise geçen yaz birlikte birçok kez görüldükten sonra model Hana Sun Doerr ile ilişkilendirildi. Daha sonra oyuncu Seanna Pereira ile de ilişki yaşadığı konuşuldu.

