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        Haberler Dünyadan Jessica Chastain korku filminde başrolde yer alacak - magazin haberleri

        Jessica Chastain'in yeni projesi belli oldu

        Oscar'lı Hollywood yıldızı Jessica Chastain, korku filmiyle beyazperdede boy gösterecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.04.2025 - 14:14 Güncelleme: 17.04.2025 - 14:14
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        Jessica Chastain'in yeni projesi belli oldu. 48 yaşındaki ABD'li oyuncu, bir korku filmiyle beyazperdeye çıkmaya hazırlanıyor. Film, Josh Malerman'ın 'Incidents Around the House' adlı kitabından sinemaya uyarlanacak. Filmin yönetmenliğini Rob Savage üstlenecek.

        Kitaptaki hikâye, sorunlu ailesi 'Diğer Anne' adını verdiği bir varlık tarafından hedef alınan genç bir kızın bakış açısından anlatılan ürkütücü bir olayın etrafında dönüyor.

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        Filmin senaryosu, Emmy ödüllü 'Succession' dizisinin senaristi Nathan Elston kaleme alacak.

        Oscar ödüllü oyuncu Jessica Chastain, yakında Adam Driver ile başrolleri paylaşacağı 'The Dealer' adlı dizide de başrolde yer alacak.

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        #Jessica Chastain
        #film
        #korku filmi
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