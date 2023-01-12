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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jessica May: O gün benim doğum günümdü

5 Aralık'ta 29 yaşına basan Jessica May, 26 yıl önce doğum gününde babaannesi ve dedesi ile birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşarak eskileri yad etti

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  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    'Yabancı Gelin' dizisiyle Türkiye'de şöhreti yakalayan ve 10 ay önce Türk vatandaşlığını alan Jessica May, paylaşımlarına bir yenisini ekledi. May, üç yaşındayken babaannesi ve dedesi ile çekilen eski bir fotoğrafı yayınlayarak, geçmişi andı.
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    "26 YIL ÖNCEKİ JESSICA"

    Jessica May, gönderisine, "Haydi sizi 26 yıl önceki Jéssica ile tanıştırayım. O gün benim doğum günümdü. Yanımdakiler babaannem ve dedem. İkisi de melek oldu..." notunu düştü.
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Sosyal medyayı aktif kullananlar ünlüler, geçmişte çektirdikleri fotoğrafları takipçileriyle paylaşıyor. Kimi çocukluk hallerini, kimileri de çalıştıkları sektöre giriş yaptığı ilk yıllarındaki görüntülerini yayınlıyor. Bazen de fotoğraflar arşivlerden çıkıyor...
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Attila Özdemiroğlu ile eşi Hepgül Özdemiroğlu ve kızları Lidya ile Lara
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Emre Altuğ
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Nusret Gökçe
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Vedat Milor
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Nez
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Nez
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Ecem Çırpan
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Demet Şener
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Serenay Sarıkaya
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Civan Canova
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Civan Canova

     
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Cem Davran
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Teoman
  • Jessica May 26 yıl önceki fotoğrafını paylaştı: O gün benim doğum günümdü - Magazin haberleri

    Teoman
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