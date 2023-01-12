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MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

TV 8 ekranlarında yayınlanan MasterChef’in bu yıl ki şampiyonu büyük final heyecanının ardından belli oldu. Bu sezon 6 ay boyunca şampiyonluk için büyük uğraşlar veren Metin Yavuz, dün akşam yayınlanan final gecesinde Kıvanç'a karşı şampiyonluk kupasını kazandı! Yarışma esnasında nişanlısına olan aşkını dile getirmekten çekinmeyen yarışmacı izleyenlerden büyük beğeni topladı. Şampiyonluğu kazanan yarışmacının nişanlısı da merak konusu oldu.

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  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    MasterChef Türkiye final gecesinde şampiyon belli oldu. Zorlu geçen bir sezonun ardından adını finale yazdırmayı başaran isimler Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen oyların ardından bir yarışmacı 5 puan farkla birinci olmaya hak kazandı.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    Eski yarışmacıların ve ailelerin katıldığı final bölümünde Metin'in çok merak edilen nişanlısı Ayşe Ecem Eseler de yer aldı. Aşklarıyla imrendiren çift sosyal medyaya damgasını vurdu.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    Programın sevilen isimlerinden biri olan ve şampiyonluk kupasını kazanan Metin’in nişanlısını görenlerin ağızları açık kaldı.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    MasterChef 2022 şampiyonu Metin Yavuz’un nişanlısı güzelliği ile gündem oldu. TV 8 ekranlarında yayınlanan ve jüri koltuğunda Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya’nın oturduğu MasterChef yarışmacısı Metin, Ecem Eseler ile nişanlı.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    MasterChef Metin Yavuz Kapadokya'da 'Ecem, evlen benimle. Seni seviyorum' diye bağırmıştı ve milyonlarca izleyici Ecem Eseler'i araştırmıştı.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    24 yaşındaki yarışmacı Metin Yavuz ve Ecem Eseler mart ayında nişanlandı.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    Yarışma sonrası nikah masasına oturacak olan çiftin fotoğrafları sosyal medyada binlerce beğeni aldı.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    Metin Yavuz’un nişanlısı Ecem’in paylaştığı fotoğrafın altına takipçileri “Ne şanslı adamsın”, “Aşksınız siz”, “İki güzel yüz çok güzel bebekleri olur maşallah”, “Ne kadar yakışıyorsunuz maşallah” yorumunda bulundular.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

    Bolu Mengenli olan Yavuz, Ulusal Genç Şefler Yarışması'nda birinci olmuştur. Bu sene MasterChef Türkiye'de ana kadroya giren ilk isim olmayı başaran yarışmacı, 2014 yılından beri aşçılıkla uğraşıyor.
  • MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!
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