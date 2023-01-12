MasterChef şampiyonu Metin aşta da kazandı! Nişanlısını görenler hayran kaldı, paylaşımlara yorum yağdı!

MasterChef Türkiye final gecesinde şampiyon belli oldu. Zorlu geçen bir sezonun ardından adını finale yazdırmayı başaran isimler Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz oldu. Jüri üyeleri Danilo, Somer ve Mehmet Şef tarafından verilen oyların ardından bir yarışmacı 5 puan farkla birinci olmaya hak kazandı.