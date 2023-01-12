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Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

Uzun zamandır merakla beklenen dizinin çekimleri başladı. Başrolünde kimin yer alacağı konusu uzun süre tartışılan 'Aile' dizisi için hazırlıklar tamamlandı. Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrolde yer aldığı 'Aile' dizisinden ilk fotoğraf geldi. İkilinin samimi pozları ise sosyal medyayı salladı. İşte 'Aile' dizisinden ilk kareler…

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  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı 'Aile' dizisinin başrollerinde ekranların sevilen isimleri Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya yer alıyor.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Ay Yapım imzalı, yönetmen koltuğunda Ahmet Katıksız ile Cem Toluay'ın oturduğu, senaryosunu Hakan Bonomo'nun yazdığı Aile dizisi için heyecanlı bekleyiş başladı.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Show TV'de izleyici karşısına çıkacak 'Aile' dizisinin kapak çekimlerinden kareler ortaya çıktı.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Sarıkaya ile Tatlıtuğ'u bir araya getiren dizinin kapak çekimlerinde ikilinin eğlenceli pozları dikkat çekti.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    'Aile' dizisinin oyuncuları Tatlıtuğ ve Sarıkaya'nın sette çekildiği kareler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    The Sopranos'un uyarlaması olan dizide Canan Ergüder, Nur Sürer, Emel Göksu, Ushan Çakır, Yüsra Geyik gibi ünlü oyuncular izleyiciyle buluşacak.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Mafya, aşk ve suç temaları üzerine kurulan dizide Serenay Sarıkaya psikolog Devin karakterine hayat verecek.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Kıvanç Tatlıtuğ'un canlandıracağı Aslan Soykan ve ailesini tedavi etmekle görevli olan Devin, kendisini sırlarla dolu bir dünyanın içerisinde bulacak.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Şimdiden tüm dikkati üzerine çeken dizide oyuncuların bölüm başına alacakları ücretler de merak konusu olmaya başladı.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Başrol oyuncularından Kıvanç Tatlıtuğ'un diziden elde edeceği kazancın bölüm başına 1 Milyon TL olacağı konuşuluyor.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    Güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ise Aile dizisinde oynadığı her bölümden 500 Bin TL kazanacağı iddia edildi.
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!

    İşte ikilinin Instagram paylaşımları...
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
  • Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın başrollerini paylaştığı 'Aile' dizisinden ilk kareler geldi!
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