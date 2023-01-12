Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizinin bu kez de 'Bihter' adı ile sinemada yer alacağı öne sürüldü. Filmin dijital platformda yer alacağı söylenirken Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı bildirildi. Farah Zeynep'ten iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi. Filmin çekim tarihi gibi diğer detayları ise henüz belli değil.