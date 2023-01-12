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Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

Dizi tarihinin en çok beğenilen efsanelerinden olan Aşk-ı Memnu ekranlara geri dönüyor. Halit Ziya Uşaklıgil'in unutulmaz eseri 'Aşk-ı Memnu' daha önce dizi olarak izleyici karşısına çıkmıştı. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı dizi şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Projede efsane karakter Bihter'e ise, Farah Zeynep Abdullah hayat verecek.

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  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Aşk-ı Memnu efsanesi bu defa film olarak geri dönüyor. Selçuk Yöntem, Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ gibi isimlerin rol aldığı efsane dizi Aşk-ı Memnu şimdi de dijital bir platformda izleyici karşısına çıkacak. Son olarak Bergen'i canlandıran Farah Zeynep Abdullah ise yeni Bihter Ziyagil olacak.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    1900'lerin büyülü atmosferinde geçecek olan filmde Bihter'i canlandıracak olan Farah Zeynep Abdullah ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Halid Ziya Uşaklıgil'in kitabından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinin film olarak yeniden sevenleri karşısına çıkacağı gündemde geniş yer buldu.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Aşk-ı Memnu dizisi 2008-2010 yılları arasında ekrana geldi ve toplamda 79 bölüm izleyen karşısına çıktı. Dizinin senoryosunu Ece Yörenç ve Melek Gençoğlu kaleme almıştı. Her bölümü yayımlandığı akşama damga vuran Aşk-ı Memnu film oluyor iddiası ise sevenlerini heyecanlandırdı. Filmin Beren Saati ve Kıvanç Tatlıtuğ'u ise merak konusu oldu.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    Dizide Bihter ve Behlül karakterleri öne çıkmıştı. Dizinin bu kez de 'Bihter' adı ile sinemada yer alacağı öne sürüldü. Filmin dijital platformda yer alacağı söylenirken Bihter karakterini ise başarılı oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın canlandıracağı bildirildi. Farah Zeynep'ten iddiaları doğrulayan bir paylaşım geldi. Filmin çekim tarihi gibi diğer detayları ise henüz belli değil.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    'BİHTER' YAZARAK DUYURDU

    Aşk-ı Memnu filmi, dijital bir platformda film olarak izleyici karşısına çıkacak. Filmin cast görüşmeleri de devam ediyor.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

     

    Farah Zeynep Abdullah da Twitter hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. Güzel oyuncu, "Bihter" yazarak yeni projesini duyurdu.
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

    İşte güzel oyuncunun diğer paylaşımları ve filmlerde canlandırdığı karakterler...
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı
  • Aşk-ı Memnu fırtınası geri dönüyor! Farah Zeynep Abdullah'ın "Bihter" paylaşımı sosyal medyayı salladı

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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