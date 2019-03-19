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Bir dönem 'Yeni Gelin' dizisinde Yesin ile rol alan oyuncu Jessica May sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



May yayınladığı bu kareye, "Senden öğrendiğim o kadar çok şey var ki... O kadar çok hikayen hatıra kaldı ki bende. Seni çok özleyeceğim pamuk dedem. Allah rahmet eylesin" notunu düştü.



