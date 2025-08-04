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        Haberler Dünyadan Jessie J hastanelik oldu - Magazin haberleri

        Jessie J hastanelik oldu

        Meme kanseriyle mücadele eden ve geçtiğimiz günlerde ameliyat olan Jessie J, bu kez de solunum enfeksiyonu nedeniyle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2025 - 17:39 Güncelleme: 04.08.2025 - 17:39
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        İngiliz şarkıcı Jessie J, bir süredir sağlık sorunlarıyla boğuşuyor. Haziran ayında meme kanseri teşhisi konulan şarkıcı ameliyat olmuştu. Jessie J, ameliyattan 1.5 ay sonra solunum enfeksiyonu nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

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        Akciğerlerinde enfeksiyon ve sıvı olduğu belirlenen Jessie J, hasta yatağından hayranlarına seslendi.

        Şarkıcı; "Dün gece taburcu oldum. Nefes almakta zorlanıyorum hastanede olmaktan nefret ediyorum ama sonunda neler olduğuna dair bir teşhisim var. Birçok kişi soruyor görünüşe göre adı: "Dramatik"miş. Semptomlarım aynı fakat neyin ters gittiği hakkında bir fikrim yok. Kimseyi iğnelemiyorum, bu benim mizah anlayışım. O kadar insan tam hikâyeyi okumuyor ve bilmiyor ki gülüyorum" ifadelerini kullandı.

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