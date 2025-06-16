Sahne adı Jessie J ile tanınan İngiliz şarkıcı Jessica Ellen Cornish, kendisine meme kanseri teşhisi konulduğunu açıklamıştı.

37 yaşındaki şarkıcı; "Bunu hayranlarımla ve beni önemseyen insanlarla paylaşmak istiyorum ve ayrıca paylaşımcı biriyim. Hayatımda yaşadığım her şeyi her zaman paylaştım. 'No Secrets' şarkım çıkmadan önce bana meme kanseri teşhisi konuldu" demişti.

Wembley Stadyumu'nda düzenlenen müzik festivali Capital's Summertime Ball'da sahne alan Jessie J, müziğe ara verdiğini ve meme kanseriyle mücadele edeceğini açıkladı. Jessie J, bu konserin kanseri yenmeye gitmeden önceki son performansı olduğunu duyurdu.