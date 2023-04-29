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Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor ve Fenerbahçe, 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    Fenerbahçe, Süper Lig'in 32. haftasında Sivasspor'u deplasmanda 3-1 mağlup etti. Sarı lacivertliler maç fazlasıyla lider Galatasaray ile arasındaki 6 puanlık farkı 3'e indirdi. Fenerbahçe bu maçın ardından puanını 67 yaptı.

     
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    "GALİBİYET ÖNEMLİYDİ"

    "Bugün galibiyet bizim için çok önemliydi. Rakibimizin arkasından geliyoruz, dolayısıyla oynadığımız her maçı kazanmamız gerekiyor. İlk yarıda üstün taraf bizdik. İkinci yarıda çok baskılı oynamadık. 2-3 tane İrfan'ın iyi kurtarışı vardı." 
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    "Bizim için genel olarak güzel bir galibiyet oldu. Çok da net girdikleri pozisyon yoktu. İyi bir galibiyet oldu. Luan Peres'i tebrik ediyorum, sanki 7 ay değil de 7 gün uzak kalmış gibi oynadı."
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    DERBİ YORUMU

    "Bizim yapmamız gereken şey kendi işimize odaklanmak. Rakibimizi düşünmemeliyiz. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş - Galatasaray maçında beni ilgilendiren şey, umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu."
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    "KUPA MAÇI DAHA ZOR OLACAK"

    "4 Nisan'da Sivasspor ile oynayacakları kupa maçının da zor geçeceğini vurgulayan Jesus, "Kupa maçında aynı şekilde oynarlar mı bilemiyorum ama o maçın daha zor olacağını bekliyorum. Umarım oyuncularımız bugünkü gibi akıllı bir oyun sergilerler. Bir kaç günümüz var, Valenciya bugün talihsiz sakatlık yaşadı. Diğer sakat oyuncularımızın da hazır duruma geleceğini umut ediyorum"
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    "VALENCIA'NIN DURUMUNA BAKACAĞIZ"

    "Doktor olmadığım için net bir teşhis belirtemem. Hastaneye gitti ama bilgi sahibi olduğumuz kadarıyla kendine geldi. Bu tür kafaya sert darbeler alındığı zaman 24 saat gözlemlenmesi gerekiyor. Durumuna bakacağız."
  • Jesus'tan Beşiktaş - Galatasaray derbisi ve kırmızı kart sözleri!

    "HAKEMLER BİZE KOLAY KIRMIZI GÖSTERİYOR"

    "Hakemlerin bize kolay kırmızı kart gösterdiğini düşünüyorum. Bu ilk değil, ikinci değil, üçüncü değil, dördüncü değil. Bu sene forvet oyuncularımız kırmızı kart gördü. Batsuayi, Pedro atılmıştı. Hakemler kolay kırmızı kartlar gösteriyor. Umarım yarınki Beşiktaş-Galatasaray maçı iyi bir maç olur ve hakemler maçı iyi yönetir. Bizim saha içinde iyi olmamız ve kendi maçlarımızı kazanmamız gerekiyor" 

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