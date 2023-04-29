DERBİ YORUMU

"Bizim yapmamız gereken şey kendi işimize odaklanmak. Rakibimizi düşünmemeliyiz. Galatasaray'ın arkasından geldiğimiz için bütün maçlarımızı kazanmamız gerekiyor. Beşiktaş - Galatasaray maçında beni ilgilendiren şey, umarım iyi bir hakem yönetimi olur. O maçın seviyesini kaldıracak kapasitede bir hakem yönetimi olur umarım. Benim için önemli olan konu bu."