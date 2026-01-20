Habertürk
        Jesy Nelson ve Zion Foster, ikiz bebeklerine konulan SMA teşhisi sonrası ayrıldılar - Magazin haberleri

        Jesy Nelson ve Zion Foster, ikiz bebeklerine konulan SMA teşhisi sonrası ayrıldılar

        Little Mix'in Jesy Nelson ile nişanlısı Zion Foster, ikiz bebeklerine SMA teşhisi konulmasının ardından yollarını ayırdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 20:45 Güncelleme: 20.01.2026 - 20:57
        SMA teşhisi sonrası ayrıldılar
        Ünlü şarkıcı Jesy Nelson, rapçi nişanlısı Zion Foster ile ilişkisini sonlandırdıklarını doğruladı. 4 yıldır birlikte olan çiftin ayrılığı, Nelson'ın ikiz kızları; Ocean Jade ve Story Monroe'nun SMA Tip 1 teşhisi almasının ardından geldi.

        Ayrılık iddiaları, Nelson'ın 7 Ocak'ta katıldığı 'This Morning' programında nişan yüzüğü olmadan görüntülenmesiyle güç kazandı. Kısa süre sonra ayrılık, İngiliz basını tarafından da doğrulandı. The Sun'a konuşan bir kaynak, çiftin dostane bir şekilde yollarını ayırdığını belirterek; "Jesy ve Zion arkadaş kalmaya devam ediyor. Ortak ebeveynlik konusunda tamamen birlikteler" ifadelerini kullandı.

        Jesy Nelson, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir paylaşımla 8 aylık ikiz kızlarının SMA Tip 1 teşhisi aldığını açıklamıştı. Gözyaşları içinde konuşan Nelson, bu hastalığın kasları zamanla etkilediğini, nefes alma ve yutma gibi hayati fonksiyonları zorlaştırdığını dile getirmişti.

        İkizler, Mayıs 2025’te prematüre olarak dünyaya gelmişti. Nelson, hamileliği sırasında İkizden İkize Transfüzyon Sendromu (TTTS) nedeniyle aylarca hastanede tedavi görmüş, acil ameliyata alınmıştı. Doğumun ardından bebekler uzun süre yoğun bakımda kaldı.

        Belirtilerin artması üzerine yapılan detaylı kontroller sonucunda Ocean Jade ve Story Monroe'ya SMA Tip 1 teşhisi konuldu. Tedavileri sürmekte olan ikizler, gen tedavisi aldı. Nelson, bu tedavinin hastalığın ilerlemesini durdurabildiğini ancak kaybedilen kas fonksiyonlarının geri gelmediğini ifade etti.

        Yaşadıkları süreç sonrası Jesy Nelson, SMA'nın doğumda yapılan topuk kanı taramasına eklenmesi için kampanya başlattı. Şarkıcı, "Bu farkındalık bir çocuğun hayatını kurtarabilir. Sessiz kalamam" diyerek çağrıda bulundu. Kampanya sonrası İskoçya'nın SMA'yı tarama programına ekleyeceğini açıklaması dikkat çekti.

        Zion Foster da sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla Nelson'a destek verirken, SMA taramasının doğumda yapılmamasını 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi.

