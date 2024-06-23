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        Haberler Gündem 3. Sayfa Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Jet ski faciası! 25 yaşındaki Kübra'nın cansız bedeni bulundu

        Bursa'da jet skinin devrilmesi sonucu İznik Gölü'nde kayıplara karışan 25 yaşındaki Kübra Özdemir'in cansız bedeni bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 22:55 Güncelleme: 23.06.2024 - 22:55
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        Bursa'da, İznik Gölü'nde bindiği jet skinin devrilmesi sonucu gölde kaybolan kadının cesedi bulundu.

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        İznik Gölü'ne jet ski ile açılan Onur I. (23) ve Kübra Özdemir (25), aracın devrilmesi sonucu göle düştü.

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        Onur I, jet skiye tutunarak suyun üstünde kalırken Özdemir ise gözden kayboldu.

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        İhbar üzerine bölgeye iki jandarma asayiş timi ile bot timi sevk edildi.

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        Özdemir'in cesedi, jandarma botu tarafından sonar sistem kullanılarak kıyıdan yaklaşık 250-300 metre açıkta su yüzeyinde bulundu.

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        Onur I. ise "taksirle ölüme sebebiyet vermek" suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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