Jet Sosyete yeni bölümü bu akşam neden yok? sorusu dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Jet Sosyete 8. yeni bölümüyle bu akşam ekranlara gelmesi bekleniyordu. Ancak Jet Sosyete izleyicisine kötü haberi Gülse Birsel verdi. İşte Jet Sosyete ile ilgili son gelişmeler...

JET SOSYETE YENİ BÖLÜMÜ NEDEN YOK?

Gülse Birsel, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Jet Sosyete'nin bu akşamki Lokootiv Moskova - Galatasaray maçı nedeniyle yayınlanmayacağını açıkladı. İşte o açıklama:

"Bu hafta yeni bölüm yok, ama en komik sahnelerle yine karşınızda olacağız. Siz Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçını rahat rahat seyredin, biz de bir nefes arası verelim dedik. Yav bırak, maç olunca onu seyrediyorsunuz, biliyorum! Biz setteyiz, haftaya bomba yeni bölümle yine beraberiz!"

JET SOSYETE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Yaşar’ın şirket çalışanlarının tümünü dahil ederek kurduğu whatsapp grubu şirket içinde popülerlik kazanmasını ve herkesle yakınlaşmasını sağlar. Yağmur gibi yağan mesajlardan sıkılan İlayda’nın gruptan çıkması ile olaylar büyür.

Aynı salonda dans dersi almaya başlayan Kumsal ile Yıldız bu sayede tanışırlar. Talip ise bu tanışıklıktan haberdar olmadan Kumsal’la flört etmeye çalışmaktadır.

Zahide’nin en sevdiği dizi İlayda’ların yalısında çekilecektir. Zahide ve Gizem’in set ziyareti Gizem’in diziden rol kapmasıyla sonuçlanır.

Safiye, fokus grup araştırmalarında C kategori ev kadınlarını temsil etmek üzere iş bulmuştur. Gizem’in dizide rolüne devam edebilmesi onun fokus grup toplantısında söyleyeceklerine bağlıdır.

Alara’nın sağlıklı yaşam adına girdiği açlık diyeti sonucunda bayılması ile onu hastaneye götürmek zorunda kalan ve kendi yerine Şennur’u fokus grup toplantısına gönderen Gizem’in dizi hayatını tehlikeye girer.

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