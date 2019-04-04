Jet Sosyete neden final yapıyor soruları dizi hayranları tarafından merak konusu oldu. Senaristliğini ve baş rolünü üstlendiği Gülse Birsel geçtiğimiz hafta dizinin yeni bölümünün yayınlanmayacağını duyurmuştu.

JET SOSYETE NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Survivor 2019 Türkiye-Yunanistan dolayısıyla yayın tarihi Çarşamba gününden Perşembe'ye sarkan Jet Sosyete dizisinde sular durulmadı. Dizinin sevenleri Perşembe gününden memnun kalmayınca Gülse Birsel son alarak sosyal medya hesabından takipçilerine dizinin final kararı aldığını duyurdu.

Birsel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla bu hafta neden ekranlarda olmayacağını şu sözlerle açıkladı: "7 haftadır aralıksız 120 dakikalık bölümlerle yayındayız ve temsili fotoğraftaki haldeyiz. Bu hafta soluklanıp haftaya Perşembeden itibaren Mayıs’ın ilk haftasına kadar yine her Perşembe sizinle olmaya devam edeceğiz. Bizi özleyin."

JET SOSYETE FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU?

Gün değişikliği yüzünden hayranlarından tepki alan Jet Sosyete 3 Mayıs Cuma akşamı son kez izleyicisi ile buluşacak.

JET SOSYETE KONUSU

Özpamuk Tekstil’in getir-götür sorumlusu Yaşar Yüksel karısı Safiye, kızı Yıldız, baldızı Melike ve kayınbiraderi Gündüz ile İstanbul’un bir gecekondu semtinde kıt kanaat yaşayan bir aile babasıdır. Çalıştığı şirketin sahibi Cengiz Özpamuk çapkın oğlu Ozan’ı karıştığı bir skandal sonrası genel müdürlükten alır ve inadına yerine Yaşar’ı getirir. Üstelik Yaşar ailesi ile birlikte Jetset Konakları’ndaki genel müdür villasına taşınabilecektir. Ozan ise babası, babaannesi Zahide ve üvey annesi Gizem’in sürekli gerilim yaşadığı yan evdeki gençlik odasına geri dönmek zorunda kalır.

Ailesi sınıf atlama ve sosyeteye ayak uydurma heyecanına düşmüşken; Yaşar’ı ise şirketin şu ana kadar hiç çıkmadığı üst katında, moda ve tasarım dünyasının göbeğinde herkesin saygısını kazanması gereken zor bir dönem beklemektedir.