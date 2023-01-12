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Jill Biden ameliyat oldu

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın yüzü ve göğsünde tespit edilen lezyonlar, kansere dönüşme riski bulunduğu için ameliyatla alındı.

Jill Biden ameliyat oldu
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71 yaşındaki First Lady, Walter Reed Askeri Tıp Merkezi'nde kansere dönüşme riski bulunan yüzündeki ve göğsündeki lezyonlar nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sırasında gözündeki üçüncü bir lezyonun da alındığı belirtildi.

Beyaz Saray doktoru tüm kanser riski taşıyan dokuların alındığını belirtti. Beyaz Saray doktoru Kevin O'Connor "Tüm kanserli doku başarıyla çıkarıldı. İyileşme süreci boyunca alanı yakından izleyeceğiz" dedi.

First Lady Jill Biden'ın durumunun iyi olduğu belirtildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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