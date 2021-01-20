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Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında? ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden biyografisi

ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden oldu. Yeni First Lady ise Joe Biden'in eşi Jill Biden oldu. Eşi Joe Biden'a verdiği destek ile dikkatleri çeken Jill Biden merak ediliyor. Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında? İşte ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden biyografisi...

Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında? ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden biyografisi

ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'dir. Öğretmen olan Jill Biden, ABD Başkanlık Seçimleri sırasında eşine verdiği destekle göz doldurdu. Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında? İşte detaylar...

JİLL BİDEN KİMDİR?

Jill Biden, 1951'de doğdu. Joe Biden ile 1977 yılında evlendi. Joe Biden'in ilk eşi vefat etmişti, Jill Biden ile ikinci evliliğini yaptı.

Biden çiftinin 1981'de dünyaya gelen Ashley isminde bir kızı var. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.

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