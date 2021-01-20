ABD Başkanı Joe Biden'in eşi Jill Biden'dir. Öğretmen olan Jill Biden, ABD Başkanlık Seçimleri sırasında eşine verdiği destekle göz doldurdu. Jill Biden kimdir? Jill Biden kaç yaşında? İşte detaylar...

JİLL BİDEN KİMDİR?

Jill Biden, 1951'de doğdu. Joe Biden ile 1977 yılında evlendi. Joe Biden'in ilk eşi vefat etmişti, Jill Biden ile ikinci evliliğini yaptı.

Biden çiftinin 1981'de dünyaya gelen Ashley isminde bir kızı var. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.