Jill Biden, Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek

Jill Biden, Ukraynalı mültecileri ziyaret edecek 0:00 / 0:00

Reuters

ABD Başkanı Joe Biden'ın eşi First Lady Jill Biden, Romanya ve Slovakya'da Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalan ebeveynleri, çocukları, insani yardım kuruluşu çalışanlarını ve öğretmenleri ziyaret edecek.

5-9 Mayıs arasında gerçekleşecek ziyarette First Lady, ABD'li büyükelçilik personeliyle de görüşecek.

Anneler Günü olarak kutlanan, 8 Mayıs Pazar günü Rusya'nın saldırıları sonrasında evini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı anne ve çocukları ziyaret edecek.

Jill Biden, ABD'nin Romanya'daki Mihail Kogalniceau Hava Üssü'ndeki servis üyeleriyle de görüşecek.

First Lady'nin Romanya ve Slovakya'da Ukraynalı mültecilerle bir araya geleceği ifade edilirken, ziyaretin Ukrayna'ya destek amaçlı olduğu belirtildi.