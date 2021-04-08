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ABD’de 10 yıllık geçmişi olan destek programı ‘‘Joining Forces’’ için askeri ailelerle, avukatlarla ve farklı ülkelerden katılımcılarla telekonferans sistemiyle görüşen Jill Biden, Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada, programın ulusal güvenlik açısından önemine dikkat çekti. Biden, programın askerlerin ve ailelerinin fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimine katkısını vurguladı.

Program, asker ailelerinin istihdam, girişimcilik fırsatlarına erişmesine ve aynı zamanda sağlık ve eğitim alanlarında refahına odaklanıyor. Gönüllülük vurgusuna dikkat çeken Biden, Amerika’nın sadece yüzde birinin gönüllü orduda görev yaptığını ve ayrıca asker eşlerinin işsizlik oranının yüzde yirmi iki olduğunu belirtti.

Jill Biden, Beyaz Saray’da yaptığı konuşmada, ‘’Ailelerimize, hayatta kalanlarımıza ve bakım verenlerimizin gelişmeleri için ihtiyaç duydukları şeyi vermezsek, ordumuzu güçlü tutmayı nasıl başarabiliriz’’ ifadelerinde bulundu.

2011 yılında Barrack Obama’nın başkanlığında başlatılan ‘‘Joining Forces’’ programı Michelle Obama ve Jill Biden tarafından yürütülüyordu. Babası II. Dünya Savaşı’nda donanma görevlisi olan Jill Biden, Biden Vakfı aracılığıyla askeri ailelerle çalışmaya, Beyaz Saray’dan 2017 yılında ayrıldıktan sonra da devam etti.