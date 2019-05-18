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YORUM KURALLARINI OKUDUM

JÖAK Timi şehitleri uğurlanıyor! Arama kurtarma şehitlerine veda!

İHA

Bayburt’un Aydıntepe ilçesinde, uçurumdan dereye düşerek kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmaları sırasında Trabzon’un Çaykara ilçesi Çamlıkaya HES bölgesinde akıntıya kapılarak şehit olan 2 asker için bu sabah Trabzon'da tören düzenlendi. Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi Gaziantep’in Islahiye ilçesine, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’un Kargı ilçesine gönderildi

arama kurtarma şehitleri

Bayburt’un Aydıntepe İlçesi Dumlu Köyü'nde, 10 Mayıs'ta uçurumdan dereye düşen ve kaybolan kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Arama Kurtarma Timi’nde görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda saat 09.00’da askeri tören düzenlendi.

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI

Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ile askeri personel katıldı.



CENAZELER GAZİANTEP VE ÇORUMA

İHA'da yer alan habere göre törende şehit askerlerin özgeçmişleri okunurken, yapılan duaların ardından Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez’in cenazesi askeri uçakla memleketi Gaziantep’in Islahiye ilçesine, Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya’nın cenazesi ise Çorum’un Kargı ilçesine gönderildi.



EVLİ VE 1 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez’in acı haberi Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde babaevinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez’in 1 çocuk babası olduğu, naaşının memleketi Gaziantep’e defnedileceği öğrenildi.

EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın şehadet haberi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın acı haberi İlçe Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ankara'da JÖAK'ta görevli olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği bildirildi.

 

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