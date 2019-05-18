Bayburt’un Aydıntepe İlçesi Dumlu Köyü'nde, 10 Mayıs'ta uçurumdan dereye düşen ve kaybolan kayıp gazeteci Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına katılan Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) Arama Kurtarma Timi’nde görevli Astsubay Kıdemli Üstçavuş Mustafa Gidergelmez (32) ile Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya (36) için Trabzon İl Jandarma Komutanlığı’nda saat 09.00’da askeri tören düzenlendi.

DEVLET ERKANI TÖRENE KATILDI

Törene Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler ile askeri personel katıldı.

Şehit Astsubay Mustafa Gidergelmez’in acı haberi Konya’da merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi'nde babaevinde bulunan eşi Ayşegül Gidergelmez’e verildi. Astsubay Mustafa Gidergelmez’in 1 çocuk babası olduğu, naaşının memleketi Gaziantep’e defnedileceği öğrenildi.



EVLİ VE 2 ÇOCUK BABASIYDI

Şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın şehadet haberi Çorum'un Kargı ilçesindeki baba evine ulaştı. Uzman Çavuş Eyüp Kapaklıkaya'nın acı haberi İlçe Kaymakamı Hasan Taş, İlçe Jandarma Komutanı J. Tğm. Sedat Özmen ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ailesine verildi. Şehit Uzman Çavuş'un evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. Ankara'da JÖAK'ta görevli olduğu öğrenilen şehit Uzman Çavuş Kapaklıkaya'nın Kargı ilçesine bağlı Dere köyünde toprağa verileceği bildirildi.