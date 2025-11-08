Joao Pereira: Burada 2 puan kaybettik!

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Alanyaspor Teknik Direktörü Joao Pereira, maçın iki bölümden oluştuğunu ifade ederek, "Bence maçın iki bölümü vardı; yediğimiz gol öncesi ve sonrası. Golü yediğimiz bölümde oyuncularım sanki biraz korkmuş ve ne olacağını bekliyor gibiydiler. Ancak golden sonra kendilerine geldiler. İstatistiklere bakmadım ama buraya gelip de kaleye 24 şut atan bir takım olduğunu sanmıyorum. Oyuncularım 4-5 net gol pozisyonuna girdi. Golden sonraki performanslarından çok memnunum" dedi.

Futbolda 3 puanın önemli olduğunu ancak sahada gösterilen karakterin daha değerli olduğunu vurgulayan Pereira, "Bu maçı 1-0 ya da 2-1 kaybetmiş olsaydık bile yine gururlu bir teknik adam olarak takımımın karşısında dururdum. Futbolda 3 puan elbette önemli ama ondan da önemlisi sahada gösterilen karakter ve mantalitedir. Trabzonspor’a tüm saygımla söylüyorum; bugün Alanyaspor burada 2 puan kaybetti" ifadelerini kullandı.