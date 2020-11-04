Jill Biden, 1951'de doğdu. Joe Biden ile 1977 yılında evlendi. Joe Biden'in ilk eşi vefat etmişti, Jill Biden ile ikinci evliliğini yaptı. Biden çiftinin 1981'de dünyaya gelen Ashley isminde bir kızı var. Eğitimci olan ve Doktor unvanına sahip olan Jill Biden kendisini "ömür boyu eğitmen" olarak tanımlıyor.