Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesine ünlü isimlerin yorumları
Joe Biden, 50 yıllık siyasi kariyerine dün son vererek, ABD başkanlık seçimlerine 4 aydan az bir süre kala adaylıktan çekildiğini duyurdu. Demokratların adayı olarak da mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris'i gösterdi. Birçok ABD'li ünlü isim Biden'ın adaylıktan çekilmesine ve Harris'in yeni aday olarak öne çıkmasını yorumladı
ABD tarihinin en eşi benzeri görülmemiş başkanlık seçimi dönemi yaşanıyor. Başkan Joe Biden, 2024 başkanlık seçimi kampanyasını bırakmaya karar verdi. Demokratların adayı olarak da mevcut başkan yardımcısı Kamala Harris'i gösterdi. Yaşananları, ABD'li ünlüler yorumladı.
Jon Cryer
"90 günümüz var. Başkan Harris. Bunu yapalım."
Barbra Streisand
"Joe Biden, 4 yıllık görev süresinde önemli başarılara imza atan bir adam olarak tarihe geçecek. Demokrasimize sahip çıktığı için ona minnettar olmalıyız."
Jamie Lee Curtis
"Joe Biden'ın istifasını ve Kamala Harris'i kayıtsız şartsız destekleme kararını tüm kalbimle destekliyorum. O, güvenilir ve test edilmiş biri. Kadın haklarının ve beyaz olmayan insanların ateşli bir savunucusu. Mesajı, Amerika için umut ve büyük ulusal bölünme döneminde birlik."
Spike Lee
"Yine bir kız kardeş kurtarmaya geliyor."
Cardi B
"Size Kamala'nın 2024 adayı olması gerektiğini söyledim. Benimle uğraşmayı bırakın."
Cher
"Kederliyim, çünkü Demokratların 2008'de tanıştığımızdan beri sevdiğim 'Başkan Biden', 'Joe' ile başkanlığı kazanabileceğine inanmıyorum. Onun için kampanya yaptım. Görevi devretme zamanı olduğuna inanıyorum. Demokratlar için kalıpların dışında düşünme zamanı. Birleşik oy pusulası olabilir.
Lizzo
"Gerçekten benzeri görülmemiş bir çağda yaşıyoruz."
Mark Ruffalo
"Tamam millet, artık yürüyüş emirlerimizi aldık ve koşarak yola çıkmak için zamanımız var. Trump / Vance ikilisine hayır. Sağcı Hıristiyan dininin ulusumuzu ele geçirmesine hayır. Hıristiyanlıkta yanlış bir şey yok; din özgürlüğünden doğan bir milleti yönetmemeli."