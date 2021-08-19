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Johansson'dan AB ülkelerine çağrı: Kabul edeceğiniz Afganların sayısını artırın

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun içişlerinden sorumlu üyesi Ylva Johansson, AB ülkelerini kabul edecekleri Afganların sayısını artırmaya çağırdığını belirterek, "İnsanları Afganistan'a dönmeye zorlayamayız" diye konuştu

Johansson'dan AB ülkelerine çağrı: Kabul edeceğiniz Afganların sayısını artırın
AB ülkelerine "kabul edilecek Afgan sayısını artırma" çağrısı
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AA

Johansson, içişleri bakanlarının olağanüstü toplantısının ardından yaptığı açıklamada AB personelinin ve AB ile çalışan Afganların tahliyesi için çalışmalarının çok zor koşullarda devam ettiğini bildirdi.

Johansson, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Afganistan'daki istikrarsızlığın artan göç baskısına yol açması muhtemeldir. Bu nedenle tüm senaryolara hazırlanıyoruz. İnsanlar AB'nin dış sınırlarına ulaşana kadar beklememeliyiz. Bu bir çözüm değil. İnsanların kaçakçıların işlettiği güvenli olmayan, düzensiz ve kontrolsüz yollarla AB'ye yönelmesini engellemeliyiz. Aynı zamanda, Afganistan'da acil tehlike altındaki insanları terk edemeyiz. Afganistan'daki gazeteciler, sivil toplum çalışanları ve insan hakları savunucuları ve özellikle kadınlar en fazla risk altında olanlar arasında."

BÖLGE ÜLKELERİYLE YAKIN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Johansson, Afganistan'ın komşularıyla yakın çalışılması ve onlara gerekli insani ve kalkınma yardımını sağlamaya hazır olunması konusunda desteğin artırılması gerektiğini vurguladı.

AB'nin Pakistan, İran ve Tacikistan'ın yanı sıra Türkiye gibi ülkelerle iş birliğini yoğunlaştıracağını ifade eden Johansson, "Afganistan'daki durum açıkça güvenli değil ve bir süre daha güvenli olmayacak. İnsanları Afganistan'a dönmeye zorlayamayız." değerlendirmesini yaptı.

AA'nın haberine göre; Johansson, toplantıda bakanları Afganların yerleştirilmesi için taahhütlerini ve kotalarını artırmaya çağırdığına dikkati çekerek, "AB, bölgedeki Afgan mültecilerin desteklenmesinde de öncü rol oynamaya devam edecektir." şeklinde konuştu.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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