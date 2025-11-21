Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan John Travolta'nın rol arkadaşı Spencer Lofranco 33 yaşında hayatını kaybetti - magazin haberleri

        John Travolta'nın rol arkadaşı Spencer Lofranco hayatını kaybetti

        'Gotti' filminde John Travolta'nın oğlunu canlandırmasıyla hatırlanan Spencer Lofranco, 33 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.11.2025 - 11:45 Güncelleme: 21.11.2025 - 11:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        33 yaşında hayatını kaybetti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        'James'in Kurtuluşu' (Jamesy Boy) ve 'Gotti' filmlerindeki rolleriyle tanınan Spencer Lofranco, 33 yaşında hayatını kaybetti. Kanadalı oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Lofranco'nun kardeşi Santino Lofranco, Instagram'da bir paylaşım yaparak genç oyuncunun salı günü vefat ettiğini duyurdu.

        Santino Lofranco; "Kardeşim, sadece bazılarının hayal edebileceği bir hayat yaşadın. İnsanların hayatlarını değiştirdin ve şimdi Tanrı'nın yanındasın. Seni her zaman seveceğim ve özleyeceğim" mesajını paylaştı.

        'Gotti' filminde John Travolta'nın oğlunu canlandıran Spencer Lofranco, New York Film Akademisi'nde bir yıllık konservatuvar eğitimi aldı ve bu da 'James'in Kurtuluşu' (Jamesy Boy) filmindeki çıkış rolüne kapı açtı. Kariyeri boyunca 2013 yapımı 'At Middleton', 2014 yapımı 'Unbroken' ve 2015 yapımı 'Home' dahil olmak üzere yedi filmde rol aldı.

        Spencer Lofranco, 2014'teki bir röportajında, doğuştan komik bir çocuk olduğunu, her zaman insanları güldürmeye çalıştığını ve her zaman ilgi odağı olduğunu söylemişti. "17 yaşındayken oyuncu olmaya karar verdim" diyen Lofranco, "Sanırım hayatım boyunca oyuncuydum" ifadesini kullanmıştı.

        Spencer Lofranco, 18 Ekim 1992'de Toronto'da avukat bir baba ve opera sanatçısı bir annenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Geleneksel okulda zorluk çeken Lofranco, dokuzuncu sınıftan 12'nci sınıfa kadar Robert Land Academy adlı askeri okula gitti. Oyunculuk kariyerine 2012'de bağımsız romantik komedi 'At Middleton' ile başladı. İlk başrolünü 'Jamesy Boy'da (2014) sorunlu genç James Burns rolüyle kaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #John Travolta
        #Spencer Lofranco
        #ölüm
        #vefat
        #oyuncu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        GSS primi artırıldı
        GSS primi artırıldı
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        17 yaşında kalp krizi! Halı sahada gelen ölüm!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Evlerini ilaçladılar, komşuların zehirlenmesine neden oldular!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Galatasaray'da Gençlerbirliği 11'i netleşiyor!
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Uzaylı ziyareti teorilerine yol açan 3I/Atlas kuyrukluyıldızı nedir?
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        Babayı öldürüp 2 oğlunu bıçakladı! Bir cinayetin gerekçesi...
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        'Aptal' güzel kraliçe seçildi
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Komisyon'da gündem İmralı ziyareti
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Aralarında profesör de var! Sahte reçeteyle 112 milyon TL'lik vurgun!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        Gaz sızıntısından öldüğü sanılıyordu... Boğan katil yakını çıktı!
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        "Gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var"
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Frida Kahlo’nun otoportresi kadın sanatçı rekoru kırdı
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        "Artçılar 20 bini aştı ve durdu... Bu iyi değil!"
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        160 koyunu otlatmaya çıkardı... Çoban sürüsüyle kayboldu!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Milli Takım'ın play-off'taki rakibi Romanya!
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Vücut ısısı neden 37 derece?
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Rafa Silva krizinde yeni perde!
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        Erhürman, GKRY Lideri ile görüştü
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama
        ABD Eğitim Bakanlığının kapanmasında son aşama