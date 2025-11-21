'James'in Kurtuluşu' (Jamesy Boy) ve 'Gotti' filmlerindeki rolleriyle tanınan Spencer Lofranco, 33 yaşında hayatını kaybetti. Kanadalı oyuncunun ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Lofranco'nun kardeşi Santino Lofranco, Instagram'da bir paylaşım yaparak genç oyuncunun salı günü vefat ettiğini duyurdu.

Santino Lofranco; "Kardeşim, sadece bazılarının hayal edebileceği bir hayat yaşadın. İnsanların hayatlarını değiştirdin ve şimdi Tanrı'nın yanındasın. Seni her zaman seveceğim ve özleyeceğim" mesajını paylaştı.

'Gotti' filminde John Travolta'nın oğlunu canlandıran Spencer Lofranco, New York Film Akademisi'nde bir yıllık konservatuvar eğitimi aldı ve bu da 'James'in Kurtuluşu' (Jamesy Boy) filmindeki çıkış rolüne kapı açtı. Kariyeri boyunca 2013 yapımı 'At Middleton', 2014 yapımı 'Unbroken' ve 2015 yapımı 'Home' dahil olmak üzere yedi filmde rol aldı.

Spencer Lofranco, 2014'teki bir röportajında, doğuştan komik bir çocuk olduğunu, her zaman insanları güldürmeye çalıştığını ve her zaman ilgi odağı olduğunu söylemişti. "17 yaşındayken oyuncu olmaya karar verdim" diyen Lofranco, "Sanırım hayatım boyunca oyuncuydum" ifadesini kullanmıştı.