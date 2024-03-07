Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon 'John Wick' serisine yeni dizi

        'John Wick' serisine yeni dizi

        'Matrix' ve 'John Wick' serileri ile tanınan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı 'John Wick'in yeni 'spin-off' projesi doğru olduğu açıklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.03.2024 - 15:40 Güncelleme: 07.03.2024 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört serilik John Wick evreni, kısa süre önce 'The Continental' adlı dizi ve 2025'te izleyicilerle buluşacak 'Ballerina' filmi ile genişlemişti.

        2

        "BİR TELEVİZYON DİZİSİ OLACAK"

        'John Wick' serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken Lionsgate Başkan Yardımcısı Michael Burns, Morgan Stanley medya konferansındaki soru-cevap bölümünde konuştu. Burns, yeni bir 'John Wick Spin-Off'una dair planlar yapıldığını doğruladı. Lionsgate yöneticisi, "Sanırım Keanu Reeves'in başrolde olduğu büyük aksiyon serimizi ele alacağız, sanırım bu bir televizyon dizisi olacak" dedi.

        3

        Ayrıca geçtiğimiz aylarda 'John Wick' serisinin yönetmeni Chad Stahelski, televizyonda kısa formda yapabileceği harika hikayeleri keşfetmeye olanak tanıyacak yeni bir 'John Wick' dizisi geliştirme niyetli olduğunu açıklamıştı.

        Fotoğraflar: AP, REUTERS

        #John Wick
        #keanu reeves
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        Organize suç örgütlerinin 4'te 1'i İstanbul'da
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma
        Sanaloglar!
        Sanaloglar!