'John Wick' serisine yeni dizi
'Matrix' ve 'John Wick' serileri ile tanınan Keanu Reeves'in başrolünde yer aldığı 'John Wick'in yeni 'spin-off' projesi doğru olduğu açıklandı
Başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı dört serilik John Wick evreni, kısa süre önce 'The Continental' adlı dizi ve 2025'te izleyicilerle buluşacak 'Ballerina' filmi ile genişlemişti.
"BİR TELEVİZYON DİZİSİ OLACAK"
'John Wick' serinin devam edip etmeyeceği merak edilirken Lionsgate Başkan Yardımcısı Michael Burns, Morgan Stanley medya konferansındaki soru-cevap bölümünde konuştu. Burns, yeni bir 'John Wick Spin-Off'una dair planlar yapıldığını doğruladı. Lionsgate yöneticisi, "Sanırım Keanu Reeves'in başrolde olduğu büyük aksiyon serimizi ele alacağız, sanırım bu bir televizyon dizisi olacak" dedi.
Ayrıca geçtiğimiz aylarda 'John Wick' serisinin yönetmeni Chad Stahelski, televizyonda kısa formda yapabileceği harika hikayeleri keşfetmeye olanak tanıyacak yeni bir 'John Wick' dizisi geliştirme niyetli olduğunu açıklamıştı.
Fotoğraflar: AP, REUTERS