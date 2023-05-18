BİRBİRLERİNİ KÖTÜ DAVRANIŞ VE ŞİDDETLE SUÇLADILAR

Öte yandan geçtiğimiz yıl 6 hafta süren ve televizyonda yayınlanan duruşmayı kamuoyu yakından takip etti. 2017'de boşanan Johnny Depp ve Amber Heard, beş yıllık ilişkilerine dair birbirinden tamamen farklı açıklamalar yaptı ve her ikisi de diğerini kötü davranış ve şiddetle suçladı.

Jüri çoğunlukla Johnny Depp'in yanında yer aldı ve kendisine 15 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verdi. Depp, üç yıl önce İngiltere'de benzer bir davayı kaybetmişti.