Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir

"SAVUNMASIZ HİSSEDİYORSUNUZ"



Çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve o dönem birçok projesinin iptal edilmesi söz konusu olan oyuncu, Fransız yapımı 'Jeanne Du Barry' filmiyle beyazperdede yer aldı.



Cannes Film Festivali'ne katılmanın nasıl bir his olduğu hakkında konuşan Johnny Depp, "Daha önce birçok kez farklı filmlerle yer almıştım. Gerçekten çok güzel bir his. Tabii oldukça savunmasız hissediyorsunuz" dedi.