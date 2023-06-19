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Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir

Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile yaşadığı boşanma sürecinin prestijini sarstığını itiraf etti. Ünlü aktör, "İnsan hayatında birçok kez dibi görebilir" şeklinde konuştu

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  • Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - Magazin haberleri

    Johnny Depp ile Amber Heard, 15 aylık evliliklerini olaylı bir şekilde 2017'de noktalamıştı.

    Heard, 2018'de Washington Post'a yazdığı bir makalede kendisini taciz mağduru olarak nitelemiş, Depp de bu yazıda kendisine iftira atıldığı gerekçesiyle dava açmıştı. Heard ise ifadelerinin "düzmece" olduğunu söyleyen Depp'e karşı dava açmıştı.

    Dava, 1 Haziran 2022'de Johnny Depp'in zaferiyle sonuçlanmıştı.
  • Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - Magazin haberleri

    "SAVUNMASIZ HİSSEDİYORSUNUZ"

    Çalkantılı boşanma süreci nedeniyle prestiji sarsılan ve o dönem birçok projesinin iptal edilmesi söz konusu olan oyuncu, Fransız yapımı 'Jeanne Du Barry' filmiyle beyazperdede yer aldı.

    Cannes Film Festivali'ne katılmanın nasıl bir his olduğu hakkında konuşan Johnny Depp, "Daha önce birçok kez farklı filmlerle yer almıştım. Gerçekten çok güzel bir his. Tabii oldukça savunmasız hissediyorsunuz" dedi.
  • Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - Magazin haberleri

    "HİÇBİR YERE GİTMEDİM"

    Dava sonrasında oyunculuğu bırakacağı konuşulan Depp, "İstediğiniz şeyi söyleyebilirsiniz ama geri dönmek mi? Geri dönmek için önce gitmek gerekiyor. Ben hiçbir yere gitmedim" açıklamasında bulundu.
  • Johnny Depp: İnsan birçok kez dibi görebilir - Magazin haberleri

    "İNSAN BİRÇOK KEZ DİBİ GÖREBİLİR"

    Son olarak Heard ile yaşadığı sürecin prestijini sarstığını itiraf eden oyuncu, "İnsan hayatında birçok kez dibi görebilir" ifadelerini kullandı.

    Fotoğraflar: Splash News, AP

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