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        Haberler Dünyadan Johnny Depp'ten eski eşi Amber Heard ilişkisine dair yorum: Ben bir aptalım - magazin haberleri

        Johnny Depp'ten eski eşi Amber Heard ilişkisine dair yorum: Ben bir aptalım

        Johnny Depp, olaylı boşanma ve iftira davası süreci yaşadığı eski eşi Amber Heard ile ilgili yıllar sonra yorum yaparak; "Ben bir aptalım" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.06.2025 - 10:43 Güncelleme: 22.06.2025 - 10:43
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        "Ben bir aptalım"
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        Johnny Depp, eski eşi Amber Heard ile olan ilişkisi hakkında yıllar sonra konuştu. 62 yaşındaki ABD'li oyuncu, Sunday Times'a verdiği röportajda, 39 yaşındaki eski eşiyle olan ilişkisi ve üç yıldır devam eden iftira davasıyla ilgili yorum yaptı.

        Johnny Depp, Amber Heard ile olan kısa süreli evliliğini kastederek; "Aşk dediğimiz şeyle ilişkim nasıldı? Açıkça aptalcaydı. Benim gibi bir aptalsanız, bazen bir kişinin gözlerinin içine baktığınızda biraz üzüntü, biraz yalnızlık görürsünüz ve o kişiye yardım edebileceğinizi hissedersiniz" dedi.

        Ünlü oyuncu ayrıca; "Hiçbir iyi iş cezasız kalmaz. Çünkü onu sevmeye ve ona yardım etmeye çalıştığınızda, o rahatsızlığın, o huzursuzluğun ne olduğunu anlamaya başlarsınız. Bu kendini başka şekillerde gösterir" ifadesini kullandı.

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        Johnny Depp ile Amber Heard, 2012'de ilişkilerine başlamış, 2015'te evlenmişti. İki yıl sonra Heard, 'şiddetli geçimsizlik' ve aile içi şiddet iddiasıyla boşanma davası açmıştı. Amber Heard, aşırı alkol ve uyuşturucu madde aldığını ileri sürdüğü Depp tarafından istismara uğradığını iddia etmişti.

        Hakkındaki suçlamaları reddeden Johnny Depp, 2016'da görülen davada Amber Heard ile anlaşarak 7 milyon dolar ödemişti. Heard, o dönem bu parayı bir yardım kuruluşuna vereceğini söylemişti.

        İFTİRA DAVASINI KAYBETTİ

        Johnny Depp, 2019'da Amber Heard'e 50 milyon dolarlık dava açmış, boşanma anlaşmalarında daha fazla para kazanmak için kendisini istismar ettiği konusunda yalan söylediğini öne sürmüştü.

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        Haziran 2022'de sona eren dava sonrasında mahkeme, Amber Heard'ün Johnny Depp'e, 10 milyon dolar tazminat ve 2018'de Washington Post için yazdığı makalede aktörü karaladığı için 350 bin dolar cezai tazminat ödemesine karar vermişti.

        Johnny Depp'in ise kendisine karşı dava açan Amber Heard'e 2 milyon dolar ödemesi yönünde karar çıkmıştı. Heard eski eşine toplamda 8 milyon dolardan fazla ödeme yapmak zorunda kalsa da, yapılan anlaşmayla 1 milyon dolar vermişti.

        ÜÇ ÇOCUĞU OLDU

        Tüm bu sarsıntılı süreç sonunda Amber Heard, ABD'yi terk ederek İspanya'nın Madrid kentine taşınmış ve kızıyla sakin bir hayat yaşamayı seçmişti.

        Taşıyıcı anneden dört yaşında Oonagh adında bir kızı olan Amber Heard, mayıs ayında ikiz bebek dünyaya getirdiğini açıklamıştı. Bu defa bebeklerini kendisinin dünyaya getirdiğini duyuran ünlü oyuncu; "Kendi doğurganlık sorunlarıma rağmen kendi başıma ve kendi şartlarımla anne olmak hayatımın en güzel deneyimi oldu" demişti.

        Amber Heard, ne dört yaşındaki kızının ne de ikiz bebeklerinin babalarını bugüne dek açıkladı.

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        #Johnny Depp
        #Amber Heard
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