        Johnson Health Tech, spor ekipmanlarıyla Türkiye'de büyüyor - İş-Yaşam Haberleri

        Johnson Health Tech, spor ekipmanlarıyla Türkiye'de büyüyor

        Johnson Health Tech, Türkiye'de gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleriyle sektöre yeni bir soluk getirmeyi amaçlıyor. Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekerek "Türkiye, Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü konumunda. Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin, en hızlı büyüyen pazar olmasını bekliyoruz" dedi

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 07.10.2025 - 17:20 Güncelleme: 07.10.2025 - 17:20
        Johnson Health Tech, spor ekipmanlarıyla Türkiye'de büyüyor
        Dünyada 120'den fazla ülkede faaliyet gösteren Johnson Health Tech, Türkiye'de gerçekleştirdiği stratejik iş birlikleriyle sektöre yeni bir soluk getirmeyi hedefliyor.

        Marka; sadece ekipman sağlayıcısı değil, projeye özel çözüm ortağı olarak da konumlanmayı amaçlıyor.

        "Fitness yatırımı, artık bir ayrıcalık değil zorunluluk"

        Johnson Health Tech Türkiye Genel Müdürü Yakup Çam, bu dönüşümün Türkiye pazarında çok hızlı yaşandığını belirtirken "Bugün gayrimenkul yatırımcıları için fitness alanları, sadece mimari projelerin bir parçası değil, doğrudan gayrimenkul değerine katkı sağlayan bir yatırım kalemi. Özellikle otel ve rezidans projelerinde kullanıcılar, uluslararası marka güvencesiyle sunulan spor alanlarını tercih ediyor. Johnson Health Tech olarak yatırımcılara özel, bünyemizdeki güçlü markalarımızla alanın tasarımından ekipman yerleşimine ve servis desteğine kadar uçtan uca hizmet sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

        Yakup Çam ayrıca, Türkiye'nin stratejik konumuna dikkat çekerek "Türkiye, Asya ve Avrupa arasında önemli bir köprü konumunda. Artan otel yatırımları, wellness odaklı konut projeleri ve genç nüfusun sağlıklı yaşam eğilimi, Johnson Health Tech için bu pazarı çok cazip hale getiriyor. Önümüzdeki üç yıl içinde Türkiye'nin, en hızlı büyüyen pazar olmasını bekliyoruz" dedi.

