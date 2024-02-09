Jonathan Majors hakkında yeni bir iddia daha

Dikkat çeken olay şöyle gerçekleşmişti; sevgilisi, gece eve dönerken Jonathan Majors'un telefonunda başka bir kadından gelen bir mesaj görmesi üzerine takside tartışma başladı. Kadının öfkesi üzerine Majors'ın sinir krizi geçirdiği ve ona tokat attığı öne sürüldü. İddialara ünlü oyuncu, bir noktada kontrolünü tamamen kaybetti ve kadının boğazını sıkacak kadar ileri gitti. Sonrasında kadını bir yere bırakıp kendi farklı bir yerde kaldı. Kadın ise yaşananların ardından ertesi sabah polise giderek ünlü oyuncu hakkında suç duyurusunda bulundu.

Fotoğraflar: AP, Backgrid USA, Shutterstock