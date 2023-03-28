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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jonathan Majors'ın avukatından açıklama

Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla tutuklanmıştı. ABD'li oyuncunun açıklama yapan avukatı, "Masum olduğunu gösteren kanıtlarımız var" şeklinde konuştu

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  • Jonathan Majors'ın avukatından açıklama - Magazin haberleri

    Jonathan Majors, tartıştığı kadına saldırdığı iddiasıyla gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. New York Polis Teşkilatı'ndan yapılan yazılı açıklamada, ünlü oyuncunun "30 yaşındaki kadınla tartışma yaşadığı" bildirilmişti.
  • Jonathan Majors'ın avukatından açıklama - Magazin haberleri

    "TAMAMEN MASUM"

    Jonathan Majors'ün avukatı, 'tutuklanma' haberlerine açıklık getirme amacıyla açıklama yaptı. 'Variety'e konuşan avukat Priya Chaudhry, "Jonathan Majors, tamamen masum ve tanıdığı bir kadınla girdiği tartışmanın kurbanı olduğu kanıtlanabilir. Tüm suçlamaların bir an önce düşürüleceği beklentisiyle hızla kanıtları topluyor ve bölge savcılığına sunuyoruz" dedi.
  • Jonathan Majors'ın avukatından açıklama - Magazin haberleri

    Avukat, iddia edilen olayın gerçekleştiği otomobilin video görüntülerinin yanı sıra sürücünün ve görgü tanıklarının ifadelerinin ve kadının suçlamayı geri çektiğini gösteren iki yazılı ifadesinin bulunduğunu da sözlerine ekledi.
  • Jonathan Majors'ın avukatından açıklama - Magazin haberleri

    "KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"

    "Bütün kanıtlar, Jonathan Majors'ün tamamen masum olduğunu ve söz konusu kişiye hiçbir şekilde saldırmadığını kanıtlıyor" diyen Chaudhry, ünlü aktörü suçlayan kadının dün bir sinir krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, olayın da bu kriz nedeniyle meydana geldiğini dile getirdi.

    Avukat, "New York polisinin bu durumlarda tutuklama yapması gerekiyor ve Majors'ın tutuklanmasının tek nedeni bu. Bu suçlamaların bir an önce düşürülmesini bekliyoruz" diye konuştu.
  • Jonathan Majors'ın avukatından açıklama - Magazin haberleri

    "ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

    Olay sonrası yapılan açıklamada, "Mağdur, saldırıya uğradığını polise bildirdi ve yetkililer, 33 yaşındaki adamı sorun yaşamadan gözaltına aldı" ifadesi kullanılmıştı.

    Saldırıya uğradığı öne sürülen kadının başından ve boynundan hafif yaralandığı, hastanede tedavi gördüğü belirtilmişti.

    Ünlü oyuncunun menajerliğinden basına, "Kimseye hiçbir yanlışı olmadı. Suçsuzluğunu kanıtlamak için elimizden geleni yapıyoruz" açıklaması yapımıştı.

    Fotoğraflar: AP

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