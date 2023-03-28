Jonathan Majors'ın avukatından açıklama

"KADIN SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ"



"Bütün kanıtlar, Jonathan Majors'ün tamamen masum olduğunu ve söz konusu kişiye hiçbir şekilde saldırmadığını kanıtlıyor" diyen Chaudhry, ünlü aktörü suçlayan kadının dün bir sinir krizi geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını, olayın da bu kriz nedeniyle meydana geldiğini dile getirdi.

Avukat, "New York polisinin bu durumlarda tutuklama yapması gerekiyor ve Majors'ın tutuklanmasının tek nedeni bu. Bu suçlamaların bir an önce düşürülmesini bekliyoruz" diye konuştu.