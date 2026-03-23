        Jony, Türkiye'de ilk solo konserini verdi

        Jony, Türkiye'de ilk solo konserini verdi

        Rus şarkıcı ve söz yazarı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini efsanevi konser salonu Bostancı Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirdi

        Giriş: 23.03.2026 - 14:46 Güncelleme:
        Türkiye'de ilk solo konserini verdi

        'Love Your Voice', 'Kamin', 'Lali' ve 'Bez tebja ja ne ja' şarkıları ile tanınan şarkıcı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini efsanevi konser salonu Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserin başında seyirciyi Türkçe selamlayan Jony, tüm müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

        'Bez tebja ja ne ja' şarkısını seslendiren Jony, daha sonra "Büyük ihtimalle bu şarkıyı farklı dillerde duymuşsunuzdur. Tebrikler, artık orijinaline ulaştınız" ifadelerini kullandı.

        Rus şarkıcı, konser sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: Konser boyunca seyirciden öyle güzel bir enerji aldım ki iki saat nasıl geçti anlamadım. Bu benim Türkiye'deki ilk solo konserimdi ve bence ekibimizle planladığımızdan bile daha iyi oldu. 'Kamin'i söylerken müzik durduğunda insanların hep birlikte şarkıyı söylemeye devam etmesi inanılmazdı. Bu akşamı benimle paylaşan herkese teşekkür ederim.

        Trump: İran'ın enerji tesislerine saldırıyı 5 gün erteledik
        Altın ve gümüşte toparlanma
        Trump'ın açıklamaları sonrası petrol fiyatlarında sert düşüş
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        “Savaş istemiyoruz” diyenlerin savaşı
        ABD saldırırsa İran'ın hedefi Basra Körfezi
        Enerji krizine yönelik 'enerji kapanması' mümkün mü?
        Futbolcu cinayetinde 10 şüpheli adliyeye sevk edildi!
        Gübre fiyatları yüzde 50 fırladı
        A Milli Takım'ın yeni formaları tanıtıldı!
        İstanbul'da kadın cinayeti! Dövdü, boğdu evle yaktı!
        Galatasaray borçları sıfırlayacak!
        Uyanır uyanmaz bunu yapmayın!
        Tutuklanma anı görüntüleri yayınlandı
        Teğmen Ebru Eroğlu'nun geri dönüşüne ret
        Fırsatçı Yunanistan, Doğu Akdeniz için harekete geçti
        "Üzüntüsü gerçek değilmiş"
        Tatlıtuğ ailesinin Lüleburgaz kaçamadı
        Beşiktaş'ta transfer başlıyor!
        Oyuncuların algoritma isyanı
