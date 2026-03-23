Jony, Türkiye'de ilk solo konserini verdi

'Love Your Voice', 'Kamin', 'Lali' ve 'Bez tebja ja ne ja' şarkıları ile tanınan şarkıcı Jony, Türkiye'deki ilk solo konserini efsanevi konser salonu Bostancı Gösteri Merkezi'nde verdi. Konserin başında seyirciyi Türkçe selamlayan Jony, tüm müslümanların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

'Bez tebja ja ne ja' şarkısını seslendiren Jony, daha sonra "Büyük ihtimalle bu şarkıyı farklı dillerde duymuşsunuzdur. Tebrikler, artık orijinaline ulaştınız" ifadelerini kullandı.

Rus şarkıcı, konser sonrası duygularını şu sözlerle ifade etti: Konser boyunca seyirciden öyle güzel bir enerji aldım ki iki saat nasıl geçti anlamadım. Bu benim Türkiye'deki ilk solo konserimdi ve bence ekibimizle planladığımızdan bile daha iyi oldu. 'Kamin'i söylerken müzik durduğunda insanların hep birlikte şarkıyı söylemeye devam etmesi inanılmazdı. Bu akşamı benimle paylaşan herkese teşekkür ederim.