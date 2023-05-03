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Jorge Jesus o teklifi reddetti!

Sezon sonunda Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona erecek olan Portekizli teknik adam Jorge Jesus'un ismi birçok kulüple anılmaya devam ederken flaş bir iddia da Portekiz basınından geldi. Jesus'un Brezilya'dan gelen bir teklifi reddettiği belirtildi. İşte detaylar...

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  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    Spor Toto Süper Lig'de sezon sonuna yaklaşılırken zirvenin en yakın takipçisi Fenerbahçe'de de hareketli günler yaşanıyor.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    Sözleşmesi sezon sonunda bitecek tecrübeli çalıştırı Jorge Jesus'un takımdaki geleceği merak edilirken flaş bir iddia da Portekiz basınından geldi.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    Portekiz basınından "colunadofla"ya göre, Brezilya ekibi Corinthians Jesus'a teklif yaptı. Fakat Fenerbahçe ile şampiyonluğa odaklanan Portekizli çalıştırıcı, bu teklifi geri çevirdi.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    Haberde Jesus'un Fenerbahçe ile bu ayın 31'ine kadar sözleşme süreci olduğu belirtildi.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    Ayrıca Portekizli hocanın, Brezilya milli takımına teknik direktörlük yapmayı hayal ettiği ve Brezilya Milli Takımı'ndan davet beklediği aktarıldı.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    Süper Lig'de lider Galatasaray puan farkı 3'e inen ve Türkiye Kupası'nda yarı finalde olan Jesus, çifte şampiyonluğa inanıyor.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

    ''BAŞKAN KALIRSA KALIRIM''

    Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada ise gelecek sezon için başkan Ali Koç'un yönetimde kalması halinde göreve devam edeceğini belirtmişti ve "Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye burada olmam." ifadelerini kullanmıştı.
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!
  • Jorge Jesus o teklifi reddetti!

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