''BAŞKAN KALIRSA KALIRIM''

Tecrübeli çalıştırıcı, daha önce geleceği ile ilgili yaptığı açıklamada ise gelecek sezon için başkan Ali Koç'un yönetimde kalması halinde göreve devam edeceğini belirtmişti ve "Her zaman olduğu gibi kararımı son gün veriyorum. Başkanımız kalırsa senaryo farklı olur. Başkanımız olmazsa seneye burada olmam." ifadelerini kullanmıştı.