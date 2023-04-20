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Jorge Jesus: Önümüzde 6 final maçı var

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, Başakşehir maçının ardından, “Önümüzde ligde 6 final maçı var. Kupada da 3 maç oynayacağımıza inanıyoruz. Yapmamız gereken konsantre şekilde işimizi yapmak, dinlenmek. Son 2 maç bizde izler bıraktı. Yapmamız gereken şey bir sonraki maça hazırlanmak” dedi

Jorge Jesus: Önümüzde 6 final maçı var
İHA

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig’in 30. haftasında deplasmanda karşılaştığı Başakşehir’i 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Takımının bir maçı daha geriden gelerek kazanmasından dolayı çok mutlu olduğunu söyleyen Jesus, “Bugünkü hedefimize ulaştık. Hedefimiz galip gelmek ve rakibin üzerinde baskı oluşturmaktı. Bir kez daha geriden gelerek maçı çevirdik. Takım inandı, ruhunu koydu sahaya. Bir kez daha geriden gelerek 3 puan aldı. Takımı tebrik ediyorum. Onların teknik direktörü olmaktan dolayı çok mutluyum ve gururluyum. Taraftara teşekkür ediyorum. Sonucu değiştirmeye yardımcı oldular. Yapmamız gereken bir sonraki maça kadar toparlanmak. Önümüzde ligde 6 final maçı var. Kupada da 3 maç oynayacağımıza inanıyoruz. Yapmamız gereken konsantre şekilde işimizi yapmak, dinlenmek. Son 2 maç bizde izler bıraktı. Yapmamız gereken şey bir sonraki maça hazırlanmak” şeklinde konuştu.

''HAKEMİN PERFORMANSININ İYİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM''

Mücadelenin hakemi Suat Arslanboğa’nın iyi bir yönetim sergilediğini vurgulayan Jesus, “Hakemin bugünkü performansının iyi olduğunu düşünüyorum. Başakşehir oyuncuları çok faul yapıyorlardı. Çok fazla sarı kart gördüler. Çok sarı kart görürseniz kırmızı kart da görebilirsiniz. Hakem pozisyonları iyi gördü. Tek katılmadığım nokta 6 dakika uzatma verdi. Buna katılmıyorum. Başakşehir kalecisi çok fazla vakit geçirdi, yerde yattı. Bazı kaleciler nerdeyse 20 dakika vakit öldürmek istiyorlar. Gelişmiş ülkelerde bu yok. Maalesef Türkiye’de var. Kalecilerin kendi kapasitelerini göstermeleri gerekiyor. Kurtarış yapmaları gerekiyor. Vakit geçirmemeleri gerekiyor. İngiltere, İtalya, İspanya ve Fransa’da bu tarz şeyler göremezsiniz. Hakem iyiydi. 4. hakemi de tebrik etmek gerekiyor. Zaman zaman adrenali iyi yönetmesi gerekiyordu. Biz kendi takımımıza kızınca saha kenarında adrenalin yükselebiliyor. O anları iyi idare ettiğini düşünüyorum. Bu ligin sportif gerçekliği yok diyerek hakemleri kastetmemiştim. Oynanmamış maçların kazanılmasından bahsetmiştim. Bu konu hakkında daha faza konuşmak istemiyorum” diye konuştu.

''GERİDEN GELEREK KAZANMAK ÖZGÜVEN VERİYOR AMA BUNUNLA HER ZAMAN BAŞ EDEMEYİZ''

Geriden gelerek kazanmanın takıma özgüven aşıladığını söyleyen Jorge Jesus, bunun her maçta olmaması gerektiğine değinerek, “7. defa geriden gelerek galip geldik. Bu takıma çok inanıyorum. Terinin son damlasına kadar savaşıyor. Özgüvenli bir takım. Bu tarz galibiyetler özgüveni artırıyor ama her zaman böyle olmaması gerekir. Şimdiye kadar başımıza gelen problemleri çözmeyi bildik. Bir yandan bize özgüven verdi ama analiz etmemiz gerekiyor. Her zaman bununla baş edemezsiniz” ifadelerini kullandı.

''İRFAN CAN'IN KALİTESİNİ GÖSTERECEĞİ BİR POZİSYON OLMADI''

Jorge Jesus, kaleci İrfan Can Eğribayat’ın performansının sorulması üzerine “Altay’ın sakatlığı sonrası İrfan Can’ı oynatmaya başladık ama rakipler kendisinin kalitesini gösterecek kadar kalemize bu sürede hiç gelemedi. Bir gol yedi ama kendi hatamızdan gelen goldü. Bir tane de direkten dönen top vardı. Kendi kalitesini gösterecek pozisyon görmedi. Biz ona güveniyoruz. Bu şekilde devam edecek. 1. sıradaki takımın 2. sıradaki takımın üstünde baskı olur. 1. sırada olup baskı hissetmeyi tercih ederim. Bazen şampiyon oldu bazen olamadım ama 1. sırada olup o baskıyı hissetmeyi tercih ederim” değerlendirmesini yaptı.

''BASKI İSTEMİYORSANIZ, KARAGÜMRÜK, ÜMRANİYESPOR GİBİ TAKIMLARDA OYNAYABİLİRSİNİZ''

Takımın üzerindeki baskının normal olduğuna değinen Jesus, “Bu çok normal her takım üstünde baskı vardır. Galatasaray’da da baskı vardır. Şampiyonluğa oynayan her takımda baskı vardır. Baskı olmazsa Barcelona, Real Madrid, Galatasaray, Fenerbahçe gibi takımlarda oynayamazsınız. Sadece oyuncular üzerinde değil bizim üzerimizde de baskı var. Baskı istemiyorsanız Karagümrük, Ümraniyespor gibi takımlarda oynayabilirsiniz” diyerek açıklamalarını tamamladı.

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