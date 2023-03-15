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Jorge Jesus'un tarihi Sevilla maçı planı!

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş mücadelesinde Sevilla ile karşılaşacak Fenerbahçe'de tek hedef turu geçmek. İlk maçta sahadan 2-0 mağlup ayrılan sarı-lacivertliler, evindeki mücadeleye iyi başlayıp erken bir gol bulmak istiyor. İşte Sevilla maçı şifreleri...

Jorge Jesus'un tarihi Sevilla maçı planı!

Spor Toto Süper Lig'de haftayı bay geçerek dinleme fırsatı bulan Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında İspanyol takımı Sevilla ile karşılaşacak. İspanya'daki karşılaşmadan 2-0 mağlup ayrılmasına rağmen ilk yarıda bulduğu pozisyonlar ile umut vaat eden Fenerbahçe, rövanş karşılaşmasında da bu performansını tüm maça yaymak istiyor. Jesus, erken gol bularak, seyirciyi de maça ortak etmeyi ve rakip üzerindeki baskıyı arttırmayı istiyor.

4'LÜ SİSTEME DÖNÜLÜYOR

Jorge Jesus'un bu sezon genellikle büyük maçlarda kullandığı 3'lü sistem Sevilla maçında yine hata verdi. Tecrübeli hocanın Kadıköy'deki maçta ise 4'lü sisteme geçmesi bekleniyor. Stoper hattında kolay kolay değişikliğe gitmeyen Jesus bu maçta yine Attila Szalai ve Samet Akaydin'e şans verecek. Sağ bek pozisyonunda gösterdiği peformans ile Avrupa devlerini peşine takan Ferdi Kadıoğlu'nun yeri ise garanti gözüküyor. Fakat yeni transfer Oosterwolde'nin sol bekte maça başlamaması durumunda Ferdi'nin sol bek pozisyonuna geçip Osayi-Samuel'in ise sağ bek pozisyonuna geçme ihtimali bulunuyor. Burada kilit rolü Parma'dan gelen yeni transfer Oosterwolde belirleyecek. Jesus'un antremanlarda sık sık denediği Oosterwolde'nin bu maçta 11'de başlama ihtimali yüksek.

ORTA SAHA GÜÇLENDİRİLECEK

Fenerbahçe, İspanya'daki ilk maça 3-1-4-2 gibi bir sistemle çıkmıştı. Arkadaki 3 stoperin önünde Arao, kenarlarda ise Ferdi ve Lincoln vardı. Buna rağmen Sevilla'nın hızlı çıktığı ataklarda açık veren sarı-lacivertliler bu maçta orta sahayı güçlendirerek hem press gücünü hem de hücum gücünü artırmak istiyor.

Orta sahayı kalabalık tutmak isteyen Jesus, Miha Zach'ı ilk 11'e döndürecek. Zach'a orta sahada eşlik edecek iki isim ise Crespo ve Arao olacak. Taraftar desteği ile maça pres yaparak başlamak isteyen Fenerbahçe'de Jesus'un jokeri Mert Hakan Yandaş olacak. Tecrübeli çalıştırıcının sürpriz yaparak maça Mert Hakan ile başlama ihtimali de var.

BATSHUAYI GERİ DÖNÜYOR

Bu sezon Avrupa kupaları ve ligde toplam 38 gole imza atan Enner Valencia ve Michy Batshuayi ikilisi tekrardan kavuşuyor. İspanya'daki ilk maçta hücumda etkisiz olan İrfan Can Kahveci kulübeye çekilecek. Yine aynı şekilde o maçta pozisyonlara giren ve yararlanamayan Joshua King'in de maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor.

Jorge Jesus'un bu maçtaki hücum 3'lüsünden ikisi kesinleşirken üçüncü oyuncunun kim olacağı ise maç saatinde belli olacak. Bu oyuncularda ise ihtimaller ikiye düştü. Bu sezon özellikle asistleriyle takıma katkı veren Diego Rossi'nin Valencia-Batshuayi ikilisine eşlik etme ihtimali yüksek. Jesus'un Rossi'yi tercih etmemesi halinde ise genç yıldız Arda Güler'e forma şansı vermesi bekleniyor.

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